اظهارات بلر تایید دیدگاه تهران درباره اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی امروز در گفتگو با خبرنگاران به سئوالات آنها پاسخ داد .

خبرنگاری پرسید : وکلای پرونده فوت زهرا کاظمی در خصوص آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ایراداتی وارد کرده بودند، از جمله اینکه این دادگاهها برای رسیدگی به قتل عمد صالح نیستند و لذا این پرونده باید مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. هفته گذشته یکی از وکلای پرونده گفت که "شعبه 15 تشخیص دیوان عالی کشور" در رای مورخ 27 آذر خود ایرادات مطروحه را پذیرفته و به همین دلیل پرونده به دادگاه کیفری استان ارجاع شده است. ارزیابی وزارت امورخارجه در این زمینه چیست؟

حسینی پاسخ داد : ما هم این خبر را شنیده ایم. پرونده فوت خانم کاظمی یک موضوع قضایی و کیفری است که روند قانونی خود را طی می کند وجزئیات احکام را مسئولان قوه قضائیه اعلام خواهند کرد.آنچه که در این میان باید مورد تاکید قرار گیرد این است که مطابق قواعد حقوق بین الملل این قبیل موارد جزو صلاحیت انحصاری محاکم داخلی جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود.

خبرنگار دیگری گفت : در خبرها آمده است که دادگاه استیناف لندن درخواست ایران برای وارد کردن یک دلال آثار هنری بین المللی در لندن به بازگرداندن هجده اثر باستانی ایرانی را مورد تاکید قرار داده و حکم دادگاه بدوی را مردود دانسته است. البته فیاض برکت مالک گالری برکت که این اقلام را در اختیار دارد گفته که او آنها را در قاره اروپا به قیمت دویست و پنجاه هزار پوند خریداری کرده است. نظر شما درباره حکم دادگاه انگلیس و چگونگی استرداد این آثار چیست.

حسینی پاسخ داد : قبلا دادگاه عالی لندن مالکیت دولت ایران بر اشیاء عتیقه موضوع دعوی را بر طرق قوانین و مقررات ذیربط ایران که مورد اسناد قرار گرفته بود با این استدلال که دولت ایران مالک این آثار را بر عهده دارد به رسمیت نشناخته بود.

وی افزود : بلافاصله سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری و سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن به منظور جلوگیری از ایجاد یک رویه قضایی نادرست در خصوص حراج اموال تاریخی - فرهنگی ایران که به صورت غیر قانونی از قلمرد کشورمان خارج شده اند و گرفتن فرصتهای بازار خرید و فروش غیر قانونی عتیقه های قاچاق شده متعلق به ایران موضوع را مورد تعقیب قرار دادند تا اینکه در مرحله استیناف با بهره گیری از نظرات برخی از حقوقدانان که در موضوع میراث فرهنگی تخصص و تجربه لازم را داشتند توانستند با صدور رای دادگاه تجدیدنظر لندن حکم دادگاه عالی لندن را نقض کنند. بدین ترتیب اعلام شد که دولت ایران بر اساس قوانین داخلی خود می تواند بر آثار تاریخی- فرهنگی خود مالکیت داشته باشد.



سخنگوی وزارت امور خارجه درباره علت عدم حضور مدعوین ایرانی در سمینار بررسی روابط ایران و فرانسه که به مناسبت دویستمین سال روابط دیپلماتیک دو کشور روز جمعه گذشته (30 آذر) در ساختمان مجلس سنای فرانسه برگزار شد توضیح داد : قرار بود همایش دویستمین سالگرد برقراری روابط سیاسی ایران و فرانسه با همکاری دانشگاه تهران و سنای فرانسه و با مساعدت موسسه اروپایی مطالعات راهبردی ایران طی روزهای 29 و 30 آذرماه برگزارشود. بر اساس توافق برگزار کنندگان این همایش مقرر شده بود که موضوعات مقالات مطروحه در همایش موضوعات فرهنگی و تاریخی باشد.

وی افزود : مسئولان دانشگاه تهران چند روز قبل از برگزاری همایش در جریان قرار گرفتند که طرف فرانسوی بدون هماهنگی دستور کار همایش را به موضوعات سیاسی روز از جمله مسائلی چون گفتگوی ایران و آمریکا، مسائل هسته ای و قطعنامه تحریم علیه ایران تغییر داده است. از این رو، مسئولان دانشگاه تهران به علت عدم ارتباط موضوعات جدید حضور خویش را غیر مفید دانسته و لذا برنامه شرکت در سمینار مذکور را لغو کردند.

خبرنگاری گفت : سفیر سریلانکا در تهران گفته که ایران یک میلیارد و 750 میلیون دلار وام درازمدت (با بازپرداخت 15 ساله) به منظور گسترش و نوسازی یک پالایشگاه نفت و نیروگاه برق آبی 150 مگاواتی در اختیار سریلانکا قرار می دهد. ایران همچنین متعهد شده است که وامی به ارزش 450 میلیون دلار با بازپرداخت 15 ساله برای اجرای یک پروژه آبرسانی برای مردم فقیر سریلانکا اختصاص دهد. پیرامون جزئیات وام و مکانیسم پرداخت و بازپرداخت توضیح دهید.

حسینی پاسخ داد : یکی از اولویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران تلاش گسترده برای صدور خدمات و انتقال تواناییهای فنی و مهندسی و کسب مزایا و منافع توسط شرکتهای ایرانی است و طبیعتا همزمان با تنظیم و امضا این تفاهمنامه ها که در چارچوب قوانین و منافع ملی کشور صورت می گیرد بایستی مجاری تامین مالی آنها نیز مطابق رویه های معمول و استانداردهای جهانی تعیین شود.

وی افزود : در خصوص همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و سریلانکا در چارچوب منافع متقابل و با هدف ایجاد زمینه های مناسب جهت حضور شرکتهای پیمانکاری ایرانی در آن کشور مقامات عالیرتبه ایران و سریلانکا در گفتگوهای اخیر خود در تهران تفاهم کردند که نوسازی یک پالایشگاه نفت و طرح احداث یک نیروگاه برق آبی 150 مگاواتی در سریلانکا به شرکتهای ایرانی واگذار شود .

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد : در همین راستا مقرر شد مطالعات اولیه این طرحها توسط کارشناسان ذیربط صورت گرفته و مذاکراتی میان بانک توسعه صادرات و پیمانکاران ایرانی برای شناسایی منابع مورد نیاز بر اساس مقررات و رویه های بین المللی انجام شود. حال اگر برخی ها با تجمیع این ارقام از آن به کمکهای اعطایی با تخصیص وام استنباط می کنند این برداشت مقرون به صحت نیست و با مفهوم وام یا کمک به معنای رایج کلمه تفاوت دارد. این تفاهمات صرفا چشم اندازهای همکاری فیمابین را ترسیم کرده و برای تحقق آن می بایست مراحل مختلف اجرایی طی گردد و سازوکارهای هر مرحله تعیین و سپس عملیاتی شود.

خبرنگاری خواستار اعلام موضع حسینی درباره اظهارات تونی بلر نماینده کمیته چهار جانبه صلح خاورمیانه شد که طی سخنانی در اردن گفته است اگر چه حسن نیت کشورهای عربی در کنفرانس آناپولیس اثبات شده اما این موضوع به حل مسئله فلسطین و اسرائیل کمک نمی کند و تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی در کنار هم دور از تصور است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت : اظهارات آقای بلر مبنی بر اینکه تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی دور از تصور است ضمن اینکه به نوعی تاییدی بر حقانیت دیدگاه جمهوری اسلامی ایران است، در عین حال بیانگر ناکارآمدی تلاشها و ابتکارهای اخیر آمریکا در برگزاری اجلاس آناپولیس با هدف تحقق ایده مذکور است.

حسینی همچنین درباره موضع ایران در برابر حمله هواپیماهای ترکیه به پایگاههای پ.ک.ک در منطقه قندیل عراق و واکنش دولت عراق با فراخوان سفیر ترکیه در بغداد گفت : حاکمیت ملی کشورها همواره مورد احترام جمهوری اسلامی ایران است اما نباید برخی مناطق به محل حضور و فعالیت تروریستها علیه سایر کشورها تبدیل شود .

وی گفت : در ارتباط با مشکلاتی که در این زمینه میان عراق و ترکیه به عنوان دو کشور همسایه بروز کرده توصیه ما این است که این گونه مسائل از طریق گفتگو و تعامل حل و فصل گردد و امیدواریم که دو کشور با رایزنیهای لازم به حل مشکلات مذکور نائل شوند.