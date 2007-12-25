تخصصی شدن ساختمان سازی هزینه ها را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان در حاشیه سومین نمایشگاه بین المللی مسکن و انبوه سازان صبح امروز در جمع خبر نگاران افزود: نیاز جمعیت جوان کشور به مسکن طی سالهای اخیر موجب افزایش حجم ساخت و سازها و رونق این صنعت شده است.

وی اظهار داشت: تخصصی شدن ساختمان سازی و ساخت مسکن توسط انبوه سازان استحکام و امنیت را افزایش و هزینه ها را گاهش می دهد.

شهردار مشهد افزود: حضور متخصصین، مسئولان و دست اندرکاران صنعت ساختمان از کشورهای آسیای میانه و افعانستان برای برقراری مناسبات تجاری و تعامل خواهد بود.

پژمان اظهار داشت: تولید صنعتی مسکن موجب ارتقاء کیفیت و سرعت ساخت می شود.

غلامعلی ثنایی گفت: در برنامه های ساخت مسکن مهر به بازوی اجرایی انبوه سازان کشور بی توجهی شده است.

دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی با انتقاد از عدم عضویت انبوه سازان در شورای مسکن استان افزود: پیش نیازهای ساخت و ساز از جمله احتیاجات کارگران ساختمانی، حمل و نقل و رفت آمد توجهی نشده است.

دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی خاطر نشان کرد: یکی از علل افزایش قیمت مسکن در سال جاری رکود در ساخت و ساز طی دو سال گذشته است.

این نمایشگاه از سوم تا هفتم دیماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد به مدت پنج روز از ساعت 16 تا 22 دایر است.