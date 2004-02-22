اعضاي رايترزگايد فيلم ارباب حلقه ها را ناديده گرفتند

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي فيلم " شكوه آمريكايي " جايزه رايترزگايد آمريكا را به عنوان بهترين فيلمنامه اقتباسي ازآن خود كرد.

فيلمنامه " شكوه آمريكايي " كاري از" رابرت اسپيرينگر" و" شاري برمن "، سازندگان فيلم بود كه درمراسم حضورنداشتند.

اين درشرايطي است كه فيلم " گمشده درترجمه " به كارگرداني " سوفيا كاپولا " جايزه بهترين فيلمنامه بديع را به خانه برد.اين اثرداستان آمريكايي هايي است كه درتوكيو با مشكل زبان مواجه هستند.

" كاپولا "، كارگردان جوان فيلم تحسين برانگيز" گمشده درترجمه " اعلام كرد ازافتخاري كه نصيبش شده بسيارمسروراست.

اودرادامه صحبتهايش افزود :" من دريافتم كه نگارش فيلمنامه كاربسياردشواري است ازهمين رو بسيارهيجان زده هستم كه اين جايزه را دريافت كرده ام."

اين كارگردان براي كسب جايزه مذكوربا رقبايي چون " گيوريندر چادا "،" پل ميدا برگيز" و" گولجيت بيندرا " نويسندگان فيلمنامه " مانند بكهام تلاش كن"، " استيو نايت " خالق فيلمنامه " چيزهاي زيباي زشت " و" جيم شريدان " خالق فيلمنامه " درآمريكا " به مبارزه پرداخت.