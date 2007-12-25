بهتراز این نمی شد لیگ را برگزار کرد/ لیگ باید رفت و برگشت برگزار می شد

تورج لارودی رئیس سازمان لیگ فدراسیون کشتی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: به اعتقاد من رقابتهای لیگ امسال از همه نظر در حد ایده آل و مطلوبی برگزار شد و تنها ایرادی که به این پیکارها می توان گرفت این بود که بنا به برخی محدودیت های زمانی نتوانستیم مسابقات را تا پایان بصورت رفت و برگشتی برگزار کنیم.

وی ادامه داد: جذابیت دیدارهای فینال لیگ چیزی کمتر از رقابتهای انتخابی تیم ملی نداشت و به همین دلیل نیز تاکید داشتم تا مسابقات بصورت رفت و برگشت برگزار شود اما بحث تیم ملی و شرایط حاکم بر کشتی کشور در آستانه دیدارهای حساس انتخابی المپیک باعث شد تا تمام برنامه ریزیها را به هم بزنیم. مطمئنا اگر این شرایط حاکم نبود رقابت هایی با این جذابیت و زیبایی 3 بار تکرار می شد و باور کنید که بدین ترتیب برای دیدار پایانی مجبور می شدیم از سالن 12000 نفری آزادی استفاده کنیم.

لارودی با بیان این مطلب که در رقابتهای امسال به اهداف خود رسیده ایم تصریح کرد: اهداف برگزاری لیگ بسیار زیاد است اما مهمترین آنها نفع مالی است که به کشتی گیران، مربیان و دست اندرکاران تیمها و در نهایت جامعه کشتی می رسد. در کنار اینکه کشتی گیران و در کل سرمایه های این رشته در طول سال آمادگی نسبی خود را حفظ کرده و همیشه در کوران رقابت و مسابقه قرار می گیرند.

وی درادامه افزود: ایجاد هماهنگی درتمامی ارکان کشتی، حذب کمکهای مالی دولتی و خصوصی و تزریق آن به بدنه کشتی، آموزش مربی ، داور و کشتی گیر، فرهنگ سازی و درنهایت جلب و جذب این همه تماشاچی به سالن از دیگر اهداف ما بود که خوشبختانه به آن رسیدیم.

کارشناس کشتی کشورمان داوری این دوره از رقابتها را خوب ارزیابی کرد و افزود: مطمئنا هیچ گاه نمی توان گفت که قضاوتهای یک دوره مسابقه خصوصا درکشتی بی عیب و نقص بوده و قطعا در این بین اشتباهاتی صورت گرفته که مطمئنا هم سهوی می باشد. اما در مقایسه با قضاوت هایی که در سالهای قبل صورت گرفت می توان گفت که داوریهایی کم اشتباه را شاهد بودیم که هیچ کدام از اشتباهات نیز در قهرمانی و یا نرسیدن به قهرمانی تاثیر گذار نبود.

وی در پایان از برنامه های سازمان لیگ برای مسابقات سال آینده گفت: قصد داریم تعاملی ویژه را با تیم های متقاضی برگزارکنیم تا سازمان لیگ را بعنوان مشاوری صادق قبول داشته و در تمامی امور خود با این مجموعه مشورت کنند حتی در بحث یارگیری که قطعا با این رویه می توانیم به تقسیم قدرت و جلوگیری از بالا رفتن بی رویه دستمزدها نیز جلوگیری کنیم.