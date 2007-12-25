اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بعداز مسابقات انتخابی یادگار امام(ره) برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی جام یادگارامام(ره) طی روزهای 5 و 6 دی ماه جاری به میزبانی هیئت کشتی استان مرکزی( شهر اراک )برگزارخواهد شد که کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان اردوی دوم فرنگی کاران را جهت حضور اردونشینان در این دوره از رقابتها تعطیل کرد.

براساس این گزارش، طبق اعلام کادر فنی تیم ملی نفرات برتر رقابتهای انتخابی جام یادگارامام(ره) بهمراه اردونشینان مرحله دوم از صبح روز دوشنبه 10 دی ماه جاری سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی را در محل خانه کشتی تهران برپا خواهند کرد.

دومین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی تا روزجمعه 30 آذرماه درخانه کشتی برپا بود.