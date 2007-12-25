تجربیات بازنشستگان در خدمت بهینه به مردم مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار شب گذشته در آئین تجلیل از بازنشستگان استانداری کردستان افزود: بازنشستگان ادارات و سازمان های دولتی با تجربه 30 ساله خود می توانند در جهت خدمت بهتر به مردم تلاش نمایند که متاسفانه امروز به شکل بهینه از این تجربیات گرانبها استفاده نمی شود.

وی ادامه داد: بازنشستگان افرادی هستند که 30 سال در راه خدمت به مردم از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرده و امروز همه باید ضمن فراهم کردن فضای خوب برای زندگی این عزیزان از ترد شدن آنها در اجتماع جلوگیری کرده و از تجربیاتشان استفاده شود.

استاندار کردستان یادآور شد: محبت کردن به افراد بازنشسته و دیدار با این عزیزان بهترین هدیه ای است که می توان امروزه به آنها تقدیم کرد.

نجار خاطر نشان کرد: اگر کار و تلاش ما در جهت خدمت به مردم باشد این خود عبادت است که خوشبختانه با آغاز به کار دولت نهم این دیدگاه در بین مدیران و کارمندان دولت به شکل بسیار وسیعی نهادینه شده است.

وی در ادامه صحبت های خود به آهنگ پیشرفت و توسعه استان در دو سال اخیر اشاره کرد و افزود: با آغاز به کار دولت نهم در استان کردستان توجه به توسعه و آبادانی کردستان در راس امور قرار گرفت که می توان این مهم را در اجرای پروژه های متعدد عمرانی و زیربنایی که در جای جای این استان در حال اجراست، مشاهده نمود.

در ادامه این برنامه که در سالن آمفی تئاتر دانشگاه کردستان برگزار شد 19 نفر از بازنشستگان استاندار کردستان و فرمانداری سنندج با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شدند.