  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۵۲

انتخابی جام یادگار امام(ره) :

مدعیان چهار وزن اول فردا به روی باسکول می روند

مراسم وزن‌کشی چهار وزن اول رقابت های انتخابی جام بین‌المللی یادگار امام (ره) بعد از ظهر فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی جام یادگار امام (ره)  طی روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری طبق آخرین مقررات فیلا در شهرستان اراک و بر روی دو تشک با دو کیلو ارفاق وزن برگزار می‌شود که وزن‌کشی اوزان 55، 66، 84 و 120 کیلوگرم این مسابقات از ساعت 17 تا 17:30 فردا و وزن کشی اوزان 60، 74 و 96 کیلوگرم نیز از ساعت 15 الی 15:30 روز چهارشنبه 6 دی ماه برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، نفرات مجاز جهت شرکت در این مسابقات به شرح زیر هستند:

1- نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی کشور جوانان سال 1386 ساری هر وزن 4 نفر

2- نفرات اول تا پنجم مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان سال 1386 انزلی هر وزن 6 نفر

3- نفرات اول و دوم انتخابی تیم ملی سال 1386 شیراز

4- سهمیه استان‌ها (با لحاظ نمودن نتایج قهرمانی کشور سال 1386 بزرگسالان) 38 نفر

(الف) استان‌های اول تا سوم هر کدام 6 نفر (1- تهران 2- کرمانشاه 3- فارس)

(ب) استان‌های چهارم تا ششم هر کدام 4 نفر (4- خوزستان 5- اصفهان 6- کردستان)

(ج) استان‌های هفتم تا دهم هر کدام 2 نفر (7- مازندران 8- اردبیل 9- قم 10- خراسان رضوی)

کشتی گیران 4 وزن اول روز پنج شنبه 6 دیماه و کشتی گیران 3 وزن دوم نیز روز جمعه 7 دیماه به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

کد مطلب 610679

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها