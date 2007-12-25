مدعیان چهار وزن اول فردا به روی باسکول می روند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی جام یادگار امام (ره) طی روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری طبق آخرین مقررات فیلا در شهرستان اراک و بر روی دو تشک با دو کیلو ارفاق وزن برگزار می‌شود که وزن‌کشی اوزان 55، 66، 84 و 120 کیلوگرم این مسابقات از ساعت 17 تا 17:30 فردا و وزن کشی اوزان 60، 74 و 96 کیلوگرم نیز از ساعت 15 الی 15:30 روز چهارشنبه 6 دی ماه برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، نفرات مجاز جهت شرکت در این مسابقات به شرح زیر هستند:

1- نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی کشور جوانان سال 1386 ساری هر وزن 4 نفر

2- نفرات اول تا پنجم مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان سال 1386 انزلی هر وزن 6 نفر

3- نفرات اول و دوم انتخابی تیم ملی سال 1386 شیراز

4- سهمیه استان‌ها (با لحاظ نمودن نتایج قهرمانی کشور سال 1386 بزرگسالان) 38 نفر

(الف) استان‌های اول تا سوم هر کدام 6 نفر (1- تهران 2- کرمانشاه 3- فارس)

(ب) استان‌های چهارم تا ششم هر کدام 4 نفر (4- خوزستان 5- اصفهان 6- کردستان)

(ج) استان‌های هفتم تا دهم هر کدام 2 نفر (7- مازندران 8- اردبیل 9- قم 10- خراسان رضوی)

کشتی گیران 4 وزن اول روز پنج شنبه 6 دیماه و کشتی گیران 3 وزن دوم نیز روز جمعه 7 دیماه به مصاف حریفان خود خواهند رفت.