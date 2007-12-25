95 میلیارد تومان در فاز توسعه کارخانه سیمان خزر لوشان هزینه شد

اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: حدود 28 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع طرحهای زودبازده و بقیه از صندوق ذخیره ارزی تامین شده است.

وی عنوان کرد: با اجرایی شدن عملیات افزایش طرح توسعه این واحد سیمانی، ظرفیت این کارخانه از دو هزار تن به چهار هزار تن افزایش یافته است.

اصغریان ازتولید آزمایشی این واحد اقتصادی در استان خبرداد و افزود: ششم دی ماه سالجاری با حضور دو وزیر صنایع و معادن و رفاه این کارخانه به صورت رسمی افتتاح می شود.

این مقام مسئول در صنایع و معادن گیلان عنوان کرد: سیمان استان با احتساب سیمان لوشان به چهار و 600 در روز خواهد رسید که در رفع مشکل سیمان گیلان و کشور موثر خواهد بود.

اصغریان یادآورشد: شرکت سیمان خزر لوشان بزرگترین واحد سیمانی استان است که فاز اول آن در سال 1370 به بهره برداری رسیده است.

وی تاکید کرد: عمده سهام این کارخانه توسط شرکتهای دولتی خریداری شده و یکی از واحدهای بسیار خوب صنعت کشور و استاندارد تولید است.

اصغریان با بیان اینکه فقط در این کارخانه افزایش ظرفیت صورت گرفته است، اعلام کرد: شرکت سیمان خزر به دلیل تکنولوژی که از قبل در اختیار داشت علیرغم کیفیت بالا هیچ وقت نتوانست به ظرفیت اسمی خود برسد در بهترین شرایط از تولید دو هزار تن اسمی هزار و 700 تا هزار و 800 تن محقق می شود.

وی ادامه داد: با تجهیز تکنولوژی جدید و بسیار بالایی که ازکشورهای اروپایی غربی خریداری شده انتظار می رود به ظرفیت نهایی خود یعنی چهارهزار و 160 تن در روز، برسد.

اصغریان یادآورشد: با توسعه کارخانه سیمان خزر به رغم برگشت به کار 340 نفر نیرو که در این واحد اشتغال داشتند 20 درصد به تعداد کارگران این کارخانه اضافه که چیزی در حدود 150 نفرخواهد بود.