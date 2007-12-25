مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

بازگشت آیت الله مهدوی کنی به میدان سیاست ، آخرین نفر پایتخت در مجلس خبرگان کیست

با رد پیش شرط تعلیق صورت گرفت؛ پاسخ منفی متکی به پیشنهاد مذکره رایس

با اجرای توافقنامه سه جانبه؛ بساز و بفروش ها از صحنه ساخت و ساز حذف می شوند



اعتماد:

درباره انتخابات و مهمترین مسائل کشور انجام شد، دیدار غیر منتظره خاتمی و ناطق نوری

در آستانه چهارمین دوره مذاکرات ایران و آمریکا صورت گرفت، موضع احتیاط آمیز آمریکا درباره نقش ایران در عراق

رئیس کل بانک مرکزی : نقدینگی دو سال اخیر معادل کل نقدینگی 45 سال گذشته بود



اعتماد ملی :

قدم های عملی بردارید، پاسخ متکی به رایس

ستاری فر در گفت و گو با اعتماد ملی : دولت حق ندارد بگوید برنامه را قبول ندارم

نگرانی نمایندگان از یک شایعه



ایران :

با اصلاح قانون وتغییر نام مدارس غیر انتفاعی به غیر دولتی صورت می گیرد، درجه بندی شهریه در مدارس غیر دولتی

رئیس ستاد انتخابات هشتمین د وره مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: آغاز ثبت نام کاندیداها 15 دی ماه

آماده باش برای مقابله با آنفلوآنزا در مرزهای غربی



ابرار:

احمد توکلی : دولت لایحه بودجه را مانند سال های گذشته تنظیم کند

مخبر فراکسیون وفاق: تورم و گرانی را نمی توان با واردات بی رویه ساماندهی کرد

نماینده تهران خبر داد: مشخص شدن برخی از کاندیداهای اصولگرایان مستقل در تهران ، شیراز و مشهد



ابتکار:

ضد ونقیض هایی درباره یک پیشنهاد مهم در دیدار رقبای سابق، ائتلاف خاتمی وناطق نوری

عقب نشینی توکلی : دولت بودجه را مثل سابق تنظیم کند، مخالفت قطعی مجلس با بودجه 50 صفحه ای

بی خبری متولیان سلامت کشور ، خطر آنفلوآنزای پرندگان جدی تر شد



اسرار:

در آستانه انتخابات مجلس هشتم؛ آشتی رقبای ریاست جمهوری 76

فاطمه کروبی: همگرا با معتدلین ناهمگرا با افراطیون

توکلی: دولت بودجه 87 را مثل سابق تنظیم کند



پول:

تایید اخبار مربوط به افزایش 72 هزار میلیارد تومانی ، مظاهری: نقدینگی 2 ساله 2 برابر شده است

مقاومت برخی از مدیران نفت در برابر خصوصی سازی

رد لایحه دائمی شدن تبصره های بودجه



تفاهم:

با رد لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون مجلس رخ داد؛ بن بست بودجه 88

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به اتهام انتشار چک پول ها: بانک ها تخلفی نکرده اند

به دلیل تاخیر در واگذاری تندرهای 90؛ سازمان بازرسی به خودرو سازان هشدار داد



توسعه:

تلاش های چهره تاثیر گذار اصلاحات برای انتخابات، خاتمی سراغ ناطق نوری رفت

دعوت جبهه پیروان خط امام و رهبری از هاشمی رفسنجانی

خاتمی : ایران باید جایگاهی بالاتر در جهان داشته باشد



تهران امروز:

اعلام خطر نسبت به رواج استفاده ابزاری از مقدسات، نامه فرماندهان ارشد دفاع مقدس به رئیس قوه قضائیه

از فرهنگ تا سیاست با سعید ابوطالب، مانکن های سیاسی اصولگرا نیستند

کمیسیون مشترک لایحه تبصره های دائمی بودجه را رد کرد، مخالفت مجلس با بودجه نویسی جدید



جام جم:

سرگردانی لایحه بودجه 87

در صورت تصویب مجلس ، قرار دادهای موقت کارگران دائمی می شود

کوک های متفاوت برای ساز انتخابات



جوان:

مصرف غیر قانونی 40 درصد برق کشور

متکی : آمریکا گام های عملی برای مذاکره بردارد

تفرقه افکنی ؛ جدیدترین سناریوی افراط پیشگان علیه اصولگرایان



جمهوری اسلامی:

متکی : ما برای آمریکا شرط داریم

هشدار سازمان بازرسی کل کشور به تولید کنندگان ال 90 برای انجام تعهدات

دو تن از نمایندگان مجلس درمصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی : دولت نظام بودجه ریزی را منحرف کرده است



خراسان:

بودجه 87 در چالش

آیت الله مهدوی کنی نامزد انتخابات میان دوره ای خبرگان می شود

روسیه باز هم آمریکا را تهدید کرد



حمایت:

آیت الله هاشمی شاهرودی خواستار شد: توجه مجلس به تنگناهای قوه قضائیه

تعدادی از نمایندگان مجلس: طرح ارث بری زنان از عرصه دارایی همسر از لحاظ فقهی مورد اختلاف نظر است

وزیر بهداشت: خطر آنفلوآنزای پرندگان جدی تر شده است



حیات نو:

بانک مرکزی تائید کرد، 120 میلیارد دلار درآمد نفتی دو سال

وزیر خارجه در واکنش به اظهارات رایس: آمریکا باید گام های عملی بردارد

مظاهری اعلام کرد: انتشار چک پول کاهش یافته است



خبر:

افشار معاون سیاسی وزارت کشور: شمارش آرا در تهران و شهرهای دارای بیش از 3 نماینده رایانه ای است

اولین گفت و گوی سرپرست وزارت آموزش و پرورش، علی احمدی: صبر کنید همه کارها درست می شود

وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری تهران و سازمن نظام مهندسی توافق کردند، بساط بساز و بفروش ها از صحنه ساخت و ساز مسکن برچیده می شود



دنیای اقتصاد:

پس از دو سال اعمال تعرفه 60 درصدی اتفاق افتاد، عقب نشینی از تعرفه گوشی موبایل

دیروز در دانشگاه شریف مطرح شد، انتقاد برنده نوبل اقتصاد از سیاست های آمریکا در مورد تغییرات آب و هوایی

سیمان در بورس پیشرو می شود؟



سرمایه:

مجلس با رد لایحه پیش قراول بودجه از دولت خواست، تدوین بودجه 87 همانند سال های قبل

واکنش رئیس کل بانک مرکزی به سخنان رئیس جمهوری: افزایش انتشار چک پول ها مربوط به یک روز و یک هفته نیست

چالش های خصوصی سازی نیروگاه ها در شرایط فعلی



سیاست روز:

چرخه وارونه " مدعیان ملی گرایی" فعلا در تعلیق ؛ محتوای نامه را ندیده بودیم

چالش های امنیتی خاورمیانه و نقش ایران

تصویب دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران



عصر اقتصاد:

وزیر نفت: صادرات گاز به ایتالیا نهایی شد

وزیر ارشاد: توسعه بدون فرهنگ به بیراهه می رود

به دلیل بی رغبتی طرف ایرانی صورت گرفت؛ تعویق دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا



قدس:

گزارش رژیم تجاری خارجی کشور آماده شد، ایران به W.T.O نزدیک تر می شود

آیت الله مهدوی کنی نامزد خبرگان شد

هفته نامه آمریکایی: حقیقت اوضاع امنیتی عراق را باید ازمردم این کشور پرسید



قیام:

رقبای دیروز در ضیافت آشتی کنان، عصبانیت تندورها از دیدار خاتمی و ناطق نوری مهدوی کنی کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان را پذیرفت، بازگشت پدر خوانده

هشدار وزارت بهداشت نسبت به شیوع آنفلوآنزای پرندگان ، خرید و فروش پرندگان زنده در تهران ممنوع شد



کاروکارگر:

در صورت تصویب مجلس ، کارگران و کارکنان قرار دادی با 10 سیال سابقه استخدام دائم می شوند

ایران و روسیه در ساخت بالگرد و هواپیما همکاری می کنند

عضو کمیسیون عمران مجلس : رشد روزافزون واحدهای غیر مجاز تولید کالاهای غیر استاندارد



کیهان:

با هدف مهار قدرت ایران، طرح سناتور آمریکایی برای حمایت از تندروها در ایران

ایتالیا از ایران یک میلیارد فوت مکعب گاز می خرد

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی : اصلاح طلبان باید از سرنوشت گروهک ها عبرت بگیرند



همبستگی:

با آغاز دور دوم طرح سهمیه بندی بنزین همبستگی بررسی کرد: صف های طولانی وترافیک کشنده

فرماندهان دفاع مقدس خواستار پیگرد قانونی منصور ارضی ( مداح ) شدند

محسن هاشمی : مترو هیچ بودجه ای را از محل تبصره 13 دریافت نکرده است



همشهری:

پس از یک سال ونیم کشمکش اعلام شد، کاهش 35 درصدی تعرفه واردات تلفن همراه

رای قوه قضائیه به استقلال مدیریت شهری، دادگستری انحلال شورای شهر کرمانشاه را تعلیق کرد

مخالفت کمیسیون مشترک مجلس با تغییرات بودجه ای دولت

درخواست گروهی از فرماندهان دفاع مقدس از رئیس قوه قضائیه: اظهارات مداح مراسم عرفه را پیگیری کنید



هدف واقتصاد:

در دومین همایش سالانه اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی مطرح شد: تشدید بیماری دولت گرایی

تبصره های دائمی بودجه در کمیسیون مشترک رد شد، توکلی: دولت اصرار نکند

جهرمی: طرح های زود بازده ، وام بیکاری نیست

