عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- رژیم صهیونیستی مدعی شد که استفاده ارتش این رژیم از بمبهای خوشه ای در جنگ تابستان سال گذشته علیه لبنان، کاملاً قانونی و مطابق با کنوانسیونهای بین المللی بوده است.

- "تاکسین شیناواترا"، نخست وزیر مخلوع سابق تایلند با استقبال از نتایج انتخابات مجلس که به پیروزی هواداران وی انجامید، از تمامی احزاب خواست در تلاشهای آشتی ملی شرکت کنند و اعلام کرد ماه فوریه به کشورش باز خواهد گشت.

- مقامهای دولت ترکیه از کشف و خنثی کردن حملات بمبگذاری در استانبول خبر دادند.

- "ولادیمیر پوتین"، رئیس جمهور روسیه انتخاب "اسلام کریموف" به ریاست جمهوری ازبکستان را به وی تبریک گفت.



- مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیوینیستی در خلال دور دوم مذاکرات خود در بیت المقدس اشغالی شکست خوردند.



- دوازدهمین دور گفتگوهای اقتصادی ایران و لیبی در طرابلس آغاز شد.



- ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی فردا چهارشنبه در شرم الشیخ با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار می کند.

- روزنامه کامرسانت از مذاکرات ایران و روسیه درباره فروش موتور جتهای جنگنده و بالگردهای روسی به ایران خبر داد.



- دست کم پنج نفر از جمله یک کودک بر اثر ریزش یک ساختمان مسکونی 12 طبقه در شهر اسکندریه مصر، کشته شدند.

- چهار عضو یک خانواده فرانسوی از جمله دو کودک به ضرب گلوله مردن مسلح در250 کیلومتری شرق نواکشوت-پایتخت موریتانی- کشته شدند.

- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسی وی، شب گذشته در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.