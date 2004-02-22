آوار برداري بيش از هزار واحد مسكوني در منطقه 5 شهرستان بم به اتمام رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر ، با تاكيد بر ضرورت تسريع در تكميل پروژه هاي اسكان موقت و انتقال مابقي زلزله زگان به اردوگاهها اظهار اميدوراي كرد تا پايان سال جاري كليه چادر هاي اسكان زلزله زدگان از سطح شهر جمع آوري و زلزله زدگان به اردوگاهها و محل هاي اسكان موقت استقرار يابند .

همچنين جانشين ستاد معين استان تهران نيزگفت : ستاد تهران پس از پذيرفتن منطقه 5 شهرستان بم و تقسيم آن به 12 ناحيه با همكاري شهرداريهاي استان ، كارآوربرداري را از 20 ديماه آغاز نموده است .

مهندس جهانبخشي ميزان كل آوار جمع آوري شده اعم از واحد هاي مسكوني و معابر توسط ستاد معين تهران را تاكنون 765 هزارو220 متر مكعب در 300/841 متر مربع ذكر كرد و گفت : اين حجم آوار در قالب 1256 واحد مسكوني و 47 معبر اصلي و فرعي در منطقه پنج شهرستان بم جمع آوري شده است .