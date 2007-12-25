تعلیق 6 ماهه مزایای 130 کتابدار استان تهران / 15 کتابدار استعفا دادند

اسنفندیار مبتکرسرابی مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید واریز حقوق معوقه سه ماه کتابداران رسمی این استان گفت : تعداد کتابداران رسمی ما 67 نفرند که چهار روز قبل تمام حقوق معوقه شان را دریافت کردند. البته سه نفر از کارکنان ما با انتقال به بخشهای دیگر مشمول این اعتبار نشدند.

130 کتابدار تهران 100 میلیون تومان طلب دارند

وی افزود: با وجود پرداخت حقوق معوقه، بخشی از مطالبات کتابداران - از جمله مزایای معوقه 6 ماه آنها - هنوز پرداخت نشده است. با توجه به اینکه مبلغ مربوط به مزایای هر کتابدار در ماه حداقل 100 هزار تومان است و اینکه در حال حاضر 130 کتابدار این مبلغ را دریافت نکرده اند، سرجمع آن رقمی در حدود 100 میلیون تومان است.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی این استان همچنین درخصوص چگونگی و محل واریز مبلغ مربوط به مزایای کتابداران، خاطرنشان کرد: مسئولیت پرداخت حقوق و مزایای کتابداران رسمی ارشاد که به نهاد کتابخانه ها مامور شده اند، با اداره کل ارشاد استان تهران است و تا جایی که من اطلاع دارم این اداره کل باید از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) اعتبار مربوط به این کار را درخواست و دریافت کند.

15 کتابدار تهران در یک ماه استعفا دادند

سرابی اضافه کرد: 130 کتابدار مذکور در کتابخانه های عمومی شهرهای کرج، شهریار، صباشهر و فیروزکوه مشغول به خدمت اند. متاسفانه به دلیل وصول نشدن مطالبات این تعداد از کتابداران - که از عدم پرداخت مبالغ مربوط به نیم درصد ناشی می شود - ما در حال از دست دادن کارکنانمان هستیم؛ تنها در یک ماه گذشته 15 کتابدار تهران به دلیل اینکه حقوق و مزایایشان را دریافت نکرده بودند، استعفا دادند که بالطبع این امر مشکلات عدیده ای برای کتابخانه های عمومی استان پدید می آورد.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی تهران گفت: به دلیل این گونه مشکلات و نیز مشکلاتی که در فصل سرما برای کتابخانه های عمومی به وجود می آید، متاسفانه باید گفت در حال حاضر تعدادی از کتابخانه ها در آستانه تعطیلی کامل به سر می برند.

وی در عین حال از شهرداران برخی شهرهای استان تهران از جمله کهریزک، باقرشهر، ساوجبلاغ، نظرآباد، صفادشت، گرمدره و ماهدشت که بخشی از مبالغ مربوط به نیم درصد را پرداخت کرده اند، قدردانی کرد و گفت: این شهرداران از زمان تصویب قانون نیم درصد تاکنون اگر نه همه بدهی هایشان، لااقل 70 درصد آن را پرداخت کرده اند اما در شهرهای دیگر از جمله تهران، کرج، شهریار، صباشهر و فیروزکوه این مبالغ یا پرداخت نشده و یا درصد کمی از آن پرداخت شده است.

بدهی 2 میلیاردی شهرداری کرج به کتابخانه های عمومی

مهدی اسماعیلی شیرازی رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی کرج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از شهردار این شهر به خاطر عدم پرداخت بدهی های نیم درصدی، گفت: با وجود مصوبه شورای شهر کرج مبنی بر پرداخت بدهیهای نیم درصدی و ابلاغ آن به شهردار، تاکنون یک ریال از این بابت به حساب انجمن واریز نشده است. این درحالی است که فرماندار کرج (رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهر) نیز بارها بر پرداخت این مبلغ تاکید کرده است.

وی با اشاره به رقم بدهیهای شهرداری کرج، افزود: بدهی شهرداری کرج از زمان تصویب قانون مربوط به نیم درصد (اواخر سال 82) تاکنون رقمی در حدود 1.5 تا 2 میلیارد تومان است اما شهردار کرج علاوه بر اینکه در بسیاری از جلسات انجمن شرکت نمی کند، توضیحی هم بابت عدم اجرای این قانون ارائه نداده است. این در حالی است که معاون فرهنگی شهرداری کرج نیز بر پرداخت حداقل 100 میلیون تومان از این رقم به کتابخانه ها تاکید کرده است.

کتابخانه های عمومی کرج با خطر تعطیلی مواجه اند

شیرازی اضافه کرد: کتابخانه های ما از این جهت بسیار آسیب دیده اند و در واقع باید گفت برخی از آنها - از جمله بزرگترین و یکی از قدیمی ترین کتابخانه های عمومی کرج به نام امیرکبیر - با مشکل تعطیلی روبرو هستند. در حال حاضر 90 کتابداران ما 6 ماه است که مزایای خود را دریافت نکرده اند که سرجمع آن رقمی در حدود 60 میلیون تومان است.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان در هفته آینده، از تجمع قریب الوقوع کتابداران این شهر مقابل شهرداری کرج و یا دیگر دستگاه های اجرایی مسئول در صورت عدم پرداخت مطالبات آنها خبر داد.