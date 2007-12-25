جشنواره داستانهای ایرانی برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، داستانهای "و درختها های های گریه کردند" نوشته مهدی زارع از سمنان و "یا مزار" به قلم عطیه جوادی از کاشان به طور مشترک رتبه نخست جشنواره داستانهای ایرانی را از آن خود کردند.

"شیر صبحگاه" نوشته نسیبه فضل اللهی، "تیر بند" به قلم خسروعباسی خودلان و "عقرب خالکوب" از فاطمه جعفریان، هر سه از تهران برگزیدگان رتبه دوم این جشنواره هستند.

هیئت داوران داستانهای "آهای! من اینجا هستم" نوشته آریا یعقوب زاده از تهران، "هزار و یک بار" به قلم طیبه گوهری از شیراز، "فنجانهای نشسته" علی اصغر حسینی از دهلران، "کافه عکس" نوشته وحیده ابراهیم زاده از مشهد، "کم حرفی" نوشته عباس پیرنیای دزفولی از شیراز، "پرده رومن" به قلم زهرا سیادت موسوی از تهران، "آرامش مرده ها را به هم نزنید" نوشته پرستو آزادی ابد از همدان و "گلوگیر" از نرگس جورابچیان از تهران را به طور مشترک واجد دریافت جایزه رتبه سوم جشنواره اعلام کردند.

همچنین "تیر بند" نوشته خسرو عباسی خودلان جایزه بهترین داستان بخش دفاع مقدس را از آن خود کرد.

جوایز رتبه های اول، دوم و سوم این جشنواره علاوه بر لوح تقدیر و تندیس، به ترتیب عبارت بودند از: دو و نیم سکه، یک سکه و نیم سکه بهار آزادی.

داوری جشنواره داستانهای ایرانی برعهده علی خدایی، ابوتراب خسروی، مجید قیصری، بلقیس سلیمانی و مهسا محب علی بود.