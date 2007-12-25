ملی پوشان جودو خواستار رفع مشکلات خود شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز دوشنبه قراخانلو و کفاشیان رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک با حضور در سالن کبکانیان از اردوی آمادگی تیم ملی جودو دیدار و با اعضای تیم گفتگو کردند.

دراین دیدارآرش میراسماعیلی به نمایندگی از اعضای تیم ملی خطاب به مسئولین کمیته ملی المپیک خواستار رفع مشکلات اعضای تیم ملی شد و اظهار داشت : تیم ما مظلوم واقع شده است اگر قبول دارند که جودو از امیدهای کسب مدال است باید توجه ویژه داشته باشند نه اینکه یک ماه مانده به المپیک تازه به فکر حمایت بیافتند.

وی با بیان اینکه زبان گویای نفرات تیم ملی است گفت: از مسئولین اول ورزش ایران می خواهیم بیشتر در اردوها حضور داشته باشند. به در دل اعضای تیم گوش بدهند و تا جائیکه می توانند نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنند. بیش از یکسال است که از مسابقات دوحه می گذرد ولی خبری از جوایز آن نیست.

دکتر قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک نیز با بیان اینکه جودو یکی از رشته های بسیار مهم برای ماست اظهار داشت: جودو دارای توسعه یافتگی بسیار خوبی است که فدراسیون منسجم و لیگ خوبی دارد که از سوابق بسیار خوب هم در قاره آسیا و هم درجهان برخوردار است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بازیهای المپیک را درپیش داریم خدمت دوستان می رسیم تا مشکلات آنها را بشنویم و در واقع قدردانی داشته باشیم از زحمات این عزیزان .البته تاکنون یک سهمیه المپیک کسب شده و با اطلاعات فنی که دوستان دارند حداقل چهار سهمیه دیگر کسب خواهد شد ولی ما باید اکنون از بحث سهمیه گذشته به فکر این باشیم که جودو سهمی از مدالهای المپیک داشته باشد.

رئیس کمیته ملی المپیک در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت : ما به تمام مشکلات ملی پوشان آگاه هستیم و می دانیم با چه سختی هایی تمرین می کنند و مطمئن باشید تا جائیکه امکان داشته باشد برای رفع آنها اقدام خواهیم کرد.

قراخانلو درمورد عدم پرداخت جوایز بازیهای آسیایی دوحه گفت: دراین رابطه ما کوشش خود را انجام داده ایم و حتی مسئولان سازمان نیزسخت پیگیر جریان هستند و مطئمن باشید این تلاشها نتیجه خواهد داد و جوایز پرداخت می شود.

دراین جلسه محمد درخشان گزارشی از روند اردوها و آماده سازی تیم ملی ارائه کرد.