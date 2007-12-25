دکتر محمد مهدی مظاهری استاد دانشگاه و صاحبنظر در مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: پس از خروج تدریجی نیروهای ائتلاف از عراق و تعهد نیروهای نظامی انگلیسی در سپردن امنیت بصره به نیروهای عراق، زمزمه هایی مبنی بر خروج آنی آمریکایی ها نیز به گوش می رسد که اکثر رسانه های خارجی از آن به عنوان "شکست دکترین" جنگی بوش یاد می کنند.

وی افزود: با این وجود بوش و برخی مشاوران جنگ طلب در کاخ سفید همچنان تاکید دارند که هرگز هدف خویش را برای ایجاد دموکراسی در منطقه رها نخواهند ساخت ولی جهان در خارج از کاخ سفید دچار حیرت زدگی شده چرا که حتی طیف افراطی نو محافظه کاران کاخ سفید نیز به شرایط بد نیروهای اشغالگر در عراق اعتراف کرده و اهداف بزرگ بوش را در ایجاد خاورمیانه جدید و ارائه عراق دموکراتیک به عنوان کشور الگو در منطقه شکست خورده قلمداد می کنند.

به گفته مظاهری، با وجود تمام انتقادات موجود نه حزب دموکرات ونه هیچ یک از نخبگان سیاسی آمریکا راه حلی برای خروج از این بن بست ارائه نمی دهند و این سردگردانی در سیاست خارجی آمریکا باعث ابهام در چگونگی پایان بخشی به بحران عراق شده است.

وی در تحلیل وضعیت فعلی آمریکا در عراق و خاورمیانه نظیر (ایران- سوریه) اظهار داشت: به گفته بیشتر کارشناسان و حتی تیم خود بوش آمریکا در صحنه عراق، نه تنها در عرصه نظامی نتوانسته است آمال و اهداف راهبردی خویش را از جمله در ایجاد ثبات پایدار و به قدرت رساندن طیف سکولار شیعه عراقی (ایاد علاوی) عملی سازد.

این تحلیلگر مسائل بین الملل تصریح کرد: در حال حاضر دموکراسی مد نظر آمریکایی ها در منطقه رنگ باخته وگاهی واژه دموکراسی بجای آنکه یادآور صلح و آرامش باشد، تداعی گر هرچ و مرج و جنگ افروزی در عراق و منطقه است. این در حالی است که حمایت های داخلی از بوش نیز که عامل مهمی در سیاست خارجی آمریکا است به سرعت رو به کاهش است.

وی تاکید کرد: محاظفه کاران در مورد تداوم حضور نظامی در عراق دچار اختلاف شده اند و بی شک افزایش این اختلاف این حزب را در رویارویی انتخاباتی با رقیب خویش دموکراتها را با مشکلات بیشتری روبرو خواهد ساخت.

مظاهری ادامه داد: در سطح منطقه نیز ما شاهد افزایش و نفوذ طبیعی ایران هستیم ، به طوریکه به رغم تبلیغات رسانه ای آمریکا در طرح اتهامات واهی همچون دخالت ایران در ناآرامی های داخلی این کشور، مقامات عراق خواهان روابط مستحکم تر با ایران شده و از نقش سازنده کشورمان استقبال می کنند. لذا هدف نهایی مقامات آمریکایی در تحقق اهدافی همچون انزوای منطقه ای ایران نه تنها محقق نشده است بلکه بسیج افکار عمومی علیه سیاست جنگ طلبانه آمریکا انزوای بیشتر خود آمریکایی ها را در پی داشته است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به سئوالی درباره خروج نیروهای انگلیسی از عراق و تاثیر آن بر موقعیت نیروهای آمریکایی و اینکه آیا این امر نقطه عطفی در تحولات عراق خواهد بود، گفت: بی شک خروج نیروهای انگلیسی از عراق ضربه حیثیتی بر اعتبار منطقه ای و جهانی آمریکا خواهد ساخت چرا که انگلیسی ها به عنوان متحد دائمی آمریکایی ها در مسائل مختلف اشتراک منافع دارند و این کشور به دلیل روابط استراتژیک ها آمریکا در اتخاذ سیاست های مستقل با مشکلاتی مواجه بوده است از این رو خروج نیروهای انگلیسی را می توان در واقع خاتمه ائتلاف شکننده نیروهای چند ملیتی به رهبری آمریکا در عراق دانست.

وی ابراز عقیده کرد: انگلیسی ها با تیزبینی و درک واقعیت های داخلی و منطقه ای عراق به این نکته اساسی رسیده اند که حضور نیروهای اشغالگر نه تنها نتوانسته است که عامل ایجاد ثبات و نظم و آرامش در عراق باشد بلکه به بی ثباتی های روز افزون دراین کشور دامن زده است. از این رو انگلیسی ها برای آرام نگه داشتن افکار عمومی در منطقه تنها راه موجود را خروج فوری نیروهای نظامی خویش از عراق دانستند.

مظاهری درباره راهکارهای ایجاد ثبات دائمی و پایدار در عراق نیز گفت: آمریکا تحت لوای اشاعه دموکراسی و حفاظت از امنیت منطقه به عراق حمله نمود ولی در وضعیت فعلی نه تنها راهبردهای جنگی به رغم هزینه های سنگین نظامی جواب نداده بلکه آمریکایی ها در تحقق اهداف اولیه خویش نیز ناکام مانده اند. لذا آمریکایی ها به رغم میل باطنی ناچارند که برای خروج از بن بست فعلی، بحث مشارکت سیاسی ایران و دیگر کشورهای منطقه را به شکل جدی تر پیگیری کنند.

این فعال سیاسی تاکید کرد: در هر صورت آمریکایی که نمی توانند به عنوان پلیس دائم منطقه در عراق حضور داشته باشند از این رو کشورهایی که به امنیت و ثبات عراق مرتبط هستند یا امنیت و ثبات خود را متاثر از این امر می بینند باید در تثبیت امنیت در عراق مشارکت داشته باشند.

مظاهری در پایان خاطر نشان کرد: کشورهای اسلامی می توانند از طریق نهادهای منطقه ای از جمله کنفرانس اسلامی در امر دولت سازی در عراق مشارکت فعال داشته باشند.