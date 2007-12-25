نفت با مربیان تیم ملی نتایج ضعیفی کسب کرده است

مهران بهنام فر یکی ازملی پوشان با سابقه کاراته کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر دراین رابطه گفت: یک ملی پوش که سالها عضو تیم ملی است و مدالهای جهانی و آسیایی متعددی کسب کرده را نباید تخریب کرد. کسی باید در مورد ملی پوشان و عملکرد آنها اظهار نظر کند که خود کارشناس بوده و سختی هایی که آنها برای کسب افتخار پشت سر گذاشته اند را تحمل کرده باشد نه اینکه هر کسی به خود اجازه دهد در مورد شخصی اظهارنظر کند که در سه دوره پیاپی رقابتهای جهانی به مدال دست پیدا کرده است.

وی ادامه داد: حسین روحانی یک شبه به این موفقیت ها دست نیافته و سالهاست سختی های فراوانی را تحمل کرده تا به یکی از افتخارات کاراته ایران تبدیل شود ولی متاسفانه افرادی در مورد او اظهارنظر می کنند که اطلاعات کافی ندارند و باید به جرات گفت که در این رشته ناشناخته هستند.

قهرمان بازیهای آسیایی بوسان در مورد سخنان روحانی در مورد کادرفنی تیم ملی گفت: صحبت های روحانی حرف دل اکثر اعضای تیم ملی است. با این وجود نمی دانم چه اصراری بر استفاده از این نفرات است. مگر سلیمانی و آشتیان در تیم نفت هم بازیکن و هم زمان کافی نداشته اند که این نتایج ضعیف که در طول چند سال گذشته بی سابقه بوده است را کسب کرده اند. همین نتایج گواهی بر صحت ادعای روحانی است.

نماینده ورزشکاران در مجمع کاراته پیرامون سخنان یکی از روسای هیئت ها در مورد تمارض روحانی در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: قهرمانی که صاحب عنوان جهانی و آسیایی است و تمام دنیا او را می شناسند بیش از هرکسی به حیثیت ورزشی خود اهمیت می دهد و این آقا باید ادعای خود را با مدرک در مراجع قانونی ثابت کند.

بهنام فربا درپایان با بیان اینکه این روزها منتقدان رئیس پیشین فدراسیون افزایش پیدا کرده اند اظهارداشت: آقایانی که اکنون در حال انتقاد هستند در زمان ریاست سمندر تنها کاری که انجام دادند تعریف و تمجید بود. همین مشکلاتی که درتیم ملی است را درآن زمان ما عنوان کردیم و یا خیلی دیگر از مشکلات کاراته ولی کسی حمایت نکرد حالا که سازمان خود اقدام نموده حامیان در صف منتقدین قرار گرفته اند.