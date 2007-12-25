سفر چند روزه علی لاریجانی به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری الشرق الاوسط مصر (خاورمیانه) با بیان این خبر اعلام کرد که خانواده علی لاریجانی، وی را در این سفر چند روزه همراهی می کنند.



این خبرگزاری اشاره ای به برنامه دیدارهای احتمالی لاریجانی با مقامهای مصری نکرده است، اما این دیدار نشانه ای برتداوم روند بهبود روابط میان ایران ومصر قلمداد شده است.



قرار است حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز ماه آینده از مصر دیدار کند.