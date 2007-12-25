تقویم نمایشگاهی استان مرکزی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این جلسه که شامگاه دوشنبه در استانداری استان در اراک برپا شد، مقرر شد در سال آینده، 12 نمایشگاه گل و گیاه، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، نان و شیرینی، کامپیوتر و الکترونیک، لوازم خانگی، ترانزیت و حمل و نقل، صنعت ساختمان، صنایع دستی، تعاون، کشاورزی، دام و طیور، چرم و کیف و کفش، پیلات، آب و تاسیسات آب و فاضلاب، مبلمان و دکوراسیون، کودک و اسباب بازی، رنگ و پلاستیک، کادو و هدایا و صنعت خوردو در استان برپا شود.

استاندار استان مرکزی در این کارگروه گفت: این نمایشگاهها در محل دائمی نمایشگاههای استان مرکزی در اراک برپا می شود و هر نمایشگاه بر اساس نیاز استان تنظیم شده است.

عبدالله سهرابی برپایی نمایشگاه را فرصت خوبی برای ارائه توانمندیها و برطرف کردن نیاز مردم خواند و اضافه کرد: برپایی این نمایشگاهها با حضور تولید کنندگان استان و با ارائه توانایی های استان در هر حوزه همراه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی از توانمندیهای خوبی در تولید برخوردار است، خاطر نشان کرد: امروز یکپارچگی امید بخشی بین بدنه تولید، صادرات و مسئولان زیربط استان ایجاد شده و پیش بینی می شود صادرات استان در پایان امسال نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

سهرابی افزایش تجارت خارجی استان را حاصل تلاش مجموعه استان خواند و گفت: به زودی هیئت صد نفره تجار ایرانی مقیم امارات وارد استان می شود که برنامه های آن در حال تنظیم است.

وی با اشاره به اینکه امسال 235 کارت بازرگانی در استان صادر شد که 90 فقره کارت جدید بود، عنوان کرد:: استان مرکزی اکنون از هر حیث جزء استانهای مطرح کشور است با این حال جای کار در این استان فراوان است و باید با تلاش جمعی کارهای مانده به سرانجام برسد.