آلودگی گربه های خانگی بر سلامت زنان باردار اثر نامطلوب دارد

دکتر بهروز ساروخانی، متخصص بیماریهای حیوانات کوچک، افزود: بسیاری از بیماریهای عفونی مابین حیوانات خانگی و انسان مشترک است و این قبیل حیوانات می توانند با انتقال بیماری، برای انسان خطرآفرین باشد.

وی ضمن تاکید بر آشنایی خانواده هایی که حیواناتی مثل گربه ، سگ و... را در خانه های خود نگهداری می کنند، با بیماریهای مشترک بین حیوان و انسان و آموزش در خصوص جلوگیری از انتقال بیماری، گفت: این بیماریها شامل بیماریهای انگلی، ویروسی و باکتریال است.

ساروخانی ادامه داد: اگر ما الگوی صحیح بهداشتی را درباره این بیماریها بدانیم، از این بیماریها مصون خواهیم بود.

این متخصص بیماریهای حیوانات کوچک، اظهار داشت: یکی از بیماریهای مهم که در گربه ها زمینه ابتلا و انتقال دارد و می تواند برای انسان خطرناک باشد، بیماری تک یاخته ای یا همان "توکسوپلاسما گوندی" است.

وی تصریح کرد: در این بیماری کیست های غیر فعال این تک یاخته در داخل گوشت خام آلوده به انگل می شود. سیکل تکاملی این انگل فقط در داخل بدن گربه سانان کامل می شود و پس از این مرحله ، تخم انگل در داخل مدفوع حیوانات ظاهر می شود.

ساروخانی، با عنوان این مطلب که انسان از طریق آلودگی هایی که این حیوان به وجود می آورد به این انگل آلوده می شود، گفت: این انگل بیماری مشکل زایی به وجود نمی آورد ولی در داخل بدن خانم های باردار و بر روی جنین آنان اثر نامطلوب دارد و باعث سقط جنین شده و یا عقب افتادگی های ذهنی و جسمی در کودکان متولد از این مادران را در پی دارد.

این متخصص بیماریهای حیوانات کوچک، ضمن توصیه به زنان باردار برای اجتناب از نزدیک شدن به گربه ها، افزود: خانواده ها به هیچ وجه غذای خام به حیوانات خود ندهند.