به گزارش خبرنگار مهر، هدایت فلاح‌پور امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باهدف ایمن‌سازی راه‌های استان طی فروردین‌ماه سال جاری، ۳۹۵ کیلومتر از محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان لرستان خط‌کشی‌شده است.

وی به نصب بیش از سه هزار عدد انواع تابلو و علائم عمودی و افقی در محورهای استان اشاره کرد و افزود: در این مدت ۲۴ مترمربع تابلوی اطلاعاتی و مسیرنما، ۱۴۳۰ عدد چشم‌گربه‌ای، ۱۳۵ عدد استوانه ایمنی، ۱۴۷ عدد بشکه ایمنی و ۹۰ عدد سرعت‌کاه در طول محورهای استان نصب شده است.

رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، اضافه کرد: نگهداری و به‌روزرسانی ۱۶۰ کیلومتر روشنایی موجود در طول محورهای استان از دیگر اقدامات شاخص استان بوده است و از سوی دیگر با تشکیل اکیپ‌های نظارت روشنایی، به‌صورت روزانه وضعیت روشنایی در سطح شهرستان‌ها رصد و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که در صورت مشاهده نقص و یا خاموشی بلافاصله عملیات رفع نقص انجام می‌شود.

فلاح‌پور، بیان داشت: در راستای ایمنی راه‌ها نیز در این مدت ۱۶۸ قطعه نیوجرسی چهارمتری تهیه و نصب شده است.