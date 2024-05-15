به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل خوشوقت، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح برخورد با تخلفات وسایل نقلیه ساکن گفت: پارک دوبل یا مورب، توقف در مکان‌های ممنوعه و مسبب راهبندان و کندی تردد، توقف در محدوده پل‌ها و ورودی منازل مسکونی و اماکن تجاری و سایر تخلفات خودروهای ساکن از جمله زمینه‌های نارضایتی شهروندان و رانندگان هستند.

وی افزود: در همین راستا طرح برخورد با تخلفات وسایل نقلیه ساکن به منظور جلوگیری از راهبندان ها و تضییع حق شهروندان در شهرهای استان کرمان از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه آغاز شده و به صورت مستمر ادامه دارد.

وی با تاکید بر همکاری مردم و عدم انجام هرگونه تخلف رانندگی تصریح کرد: همانطور که همه ما معطلی در خیابان، ترافیک سنگین، عدم پیدا شدن جای پارک مناسب و ایجاد راهبندان در مسیر تردد خود را بر نمی‌تابیم پس بهتر است از انجام اینگونه تخلفات که زمینه ساز نارضایتی دیگران می‌شوند نیز خودداری کنیم.