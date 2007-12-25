اعلام بودجه 87 دانشگاهها / ادامه سریال کسری بودجه دانشگاهها در سال 87

محمد علی حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبارات دانشگاههای وزارت علوم و وزارت بهداشت و کسریهای این دانشگاهها در سال جاری موضوع مورد بحث جلسه مشترک کمیسیون آموزش و بهداشت مجلس به همراه معاونین وزارتخانه های علوم و بهداشت، معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و برخی روسای دانشگاههای بزرگ کشور بود.

وی ادامه داد : 250 میلیارد تومان کسری بودجه برای دانشگاههای وزارت علوم و 159 میلیارد تومان کسری بودجه برای دانشگاههای وزارت بهداشت به عنوان کسریهای سال 1386 مورد موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفت.

اختصاص دو سوم اصلاحیه بودجه 86 به دانشگاهها

مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته در اصلاحیه بودجه سال 1386 که دولت 360 میلیارد تومان به آن اختصاص داده و به مجلس ارائه کرده است، 150 میلیارد تومان برای جبران کسری بودجه دانشگاههای وزارت علوم و 50 میلیارد تومان برای جبران کسری دانشگاههای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است.

اصلاحیه بودجه 86 جوابگوی همه نیاز دانشگاهها نیست

وی با بیان اینکه این میزان اعتبار در اصلاحیه بودجه جوابگوی نیاز دانشگاهها تا پایان سال جاری نیست، گفت: تکلیف بقیه کسری بودجه دانشگاهها مشخص نشد و بیشترین بحث دانشگاهها با معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در این زمینه بود.

حیاتی در مورد اظهارات روسای دانشگاهها در جلسه روز گذشته افزود: مسئولین دانشگاهها از یک سو بحث بند الف ماده 49 قانون مبنی بر مستقل عمل کردن دانشگاهها را مورد تاکید قرار می دادند و از سوی دیگر عنوان می کردند که اعتبارات دانشگاهها تنها صرف هزینه های جاری و پرداخت حقوق می شود و نمی توان با این اعتبارات کار دیگری انجام داد.

اعتبارات دانشگاهها بر اساس نیاز تعیین نمی شود

وی گفت: اعتبارات دانشگاهها بر اساس نیاز تعیین نمی شود و مانند روال گذشته تنها بر اساس بودجه مصوب سالهای گذشته مشخص و 10 درصد به آن اضافه می شود.

مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه بودجه دانشگاهها بدون توجه به نیازها و عملکردهای آنها بسته می شود اظهار داشت: همین موضوع باعث می شود دانشگاهها هر ساله با کسری بودجه مواجه باشند و نتوانند به وظایف خود عمل کنند.

چشم انداز خوبی برای دانشگاهها در بودجه 87 دیده نمی شود

وی به بودجه سال آینده ای که بر اساس اعلام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای دانشگاهها در نظر گرفته شده است، افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده که قرار است به مجلس ارائه شود، چشم انداز خوبی برای دانشگاهها مشاهده نمی شود، معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری اعلام کرده است که برای سال آینده بودجه دانشگاههای وزارت علوم، 24 درصد بودجه مصوب سال 86 و بودجه دانشگاههای وزارت بهداشت 38 درصد بودجه مصوب سال 86 رشد خواهد داشت.

حیاتی پیش بینی کرد: دانشگاهها در سال آینده نیز با کسری بودجه مواجه می شوند.