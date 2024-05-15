به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کردستان بعدازظهر چهارشنبه در مراسم اهدای جهیزیه به مددجویان امداد اظهار کرد: نقش کمیته امداد در حوزه‌های مختلف استان نقش ارزشمندی است.

اسماعیل زارعی‌کوشا، با تأکید بر توانمند کردن خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد افزود: کمیته امداد در استان در حوزه‌های اشتغالزایی، محرومیت زدایی، اقدامات عمرانی، خودکفایی و اشتغال پایدار، راهبری شغلی اقدامات مؤثری انجام داده است که جای تقدیر دارد.

استاندار کردستان گفت: امیدواریم این کمک‌های امداد مستمر بوده و روز به روز شاهد رشد بیشتر خانواده‌های تحت پوشش امداد باشیم.

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