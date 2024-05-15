به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی نظریه بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان دیر طرح ارتقا امنیت را به مدت سه روز و با هدف پیشگیری و مبارزه با سرقت، تأمین نظم، امنیت و آرامش و پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات عمومی اجرا کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر با بیان اینکه در اجرای این طرح ۹ سارق دستگیر شد، افزود: با اقدامات پلیسی صورت گرفته هفت فقره انواع سرقت و یک دستگاه خودروی سرقتی کشف شد.

سرهنگ نظریه تأمین امنیت جامعه را مهمترین دغدغه پلیس دانست و با قدردانی از نگاه حمایتی مردم، مسئولان و اصحاب رسانه نسبت به موضوع نظم و امنیت اشاره کرد.