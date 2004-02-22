قهرمانان ملي جذب دانشگاههاي دولتي شده اند

به گزارش خبرنگار " مهر " مهرزاد حميدي مديركل تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات و فناوري درمراسم گشايش بيست و نهمين گردهمايي مديران تربيت بدني دانشگاههاي كشور درچابهار افزود: پذيرش قهرمانان به صورت هدفمند در وزارت علوم تعقيب مي شود و اميدواريم دانشگاههايي كه دانشكده تربيت بدني دارند بتوانند از اين قهرمانان در جهت تقويت اين رشته بهره ببرند. وي گفت: قهرمانان ورزشي در مقاطع تحصيلي فوق ليسانس و دكترا مي توانند بورسيه و عضو هيات علمي دانشگاههاي متقاضي شوند تا امكان استفاده از تجارب آنها در رشته هاي تخصصي شان بيشتر شود.

حميدي سال آينده را نقطه عطفي در ورزش دانشگاهها خواند و گفت: در سال جديد طرح جامع ورزشي به اجرا در مي آيد ضمن اينكه تصويب لايحه برنامه چهارم كشور نيز در همين سال است. وي افزود: طرح ايجاد فدراسيون ورزش دانشجويي كه در دستور كارهيات دولت قرار داد اگر تا پايان سال تكليفش روشن نشود در سال آينده حتما تصويب خواهد شد.

حميدي خاطرنشان كرد : با توجه به مواد فوق مي بايست با يك همفكري و بينش سنجيده سهم ورزش دانشجويي را از فرصت هايي كه وجود دارد، دريافت كنيم.

مديركل تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات و فناوري در ادامه به فعاليت اي بخش همگاني دانشگاهها پرداخت و تصريح كرد: هر دانشگاه كه با تشكيل باشگاه ورزشي در رقابتهاي استاني و منطقه اي حضور يافته است با آمادگي بيشتر و ارتقاء سطح كيفي در مسابقات قهرماني دانشجويان كشور شركت كرد و نتايج خوبي هم بدست آورده اند.

حميدي افزود: از طريق باشگاه داري، دانشگاهها وارد عرصه ورزش استان مي شود كه بسيار پربركت است و مي توانند از امكانات آنها نيز استفاده كنند. وي ادامه داد : ما بايد حصار دانشگاها را بشكنيم و به طرف ورزش برون دانشگاهي برويم تا از اين طريق هم محصولاتمان را به بازار ورزش ملي عرضه كنيم وهم انگيزه دانشجويان را افزايش دهيم. حميدي با اعلام تصويب خبر قطب بندي دانشگاهي گفت: با تصويب اين طرح حداقل 10 دانشگاه در 10 رشته ورزشي خاص فعاليت خواهند كرد و با پذيرش دائمي و يا موقت مستعدهاي اين رشته ، دانشگاهها را از لحاظ زيرساخت فيزيكي، نيروي انساني و فضاهاي ورزشي خاص آن رشته آماده مي كنند.