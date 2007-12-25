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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۴۳

ناصری به مهر خبر داد:

درخواست ستاد ائتلاف برای نامزدی چهره‌های ملی اصلاح طلب از استان‌ها

درخواست ستاد ائتلاف برای نامزدی چهره‌های ملی اصلاح طلب از استان‌ها

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان اعلام کرد: به برخی چهره‌های ملی اصلاح طلب توصیه کرده‌ایم از استان‌ها در انتخابات مجلس هشتم نامزد شوند.

عبدالله ناصری سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در استانها نامزدهای مورد نظر خود برای حضور در انتخابات آتی را به صورت مستقل بررسی می کنند و ستاد ائتلاف در مرکز در انتخاب آنان دخالتی نخواهد کرد.

به گفته ناصری، ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در استانها اختیار مطلق دارند و چنانچه خود آنان مایل باشند، می توانند با ستاد ائتلاف در مرکز مشورت کنند.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان همچنین از برگزای نشست خبری حبیب الله بیطرف رئیس کمیته برنامه ریزی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان قبل از آغاز ثبت نام ها خبر داد. 

کد مطلب 610775

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