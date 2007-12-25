سهم 30 درصدی زنان از ائتلاف اصلاح طلبان محقق نشده است

فخر السادت محتشمی پور شامگاه یکشنبه در حاشیه گردهمایی زنان اصلاح طلب استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در پاسخ به این سئوال که آیا سهم 30 درصدی زنان از ائتلاف اصلاح طلبان مورد تردید از سوی این ائتلاف است گفت: این سهم در صورت تلاش ما در تهران و شهرستانها محقق می شود و ما در حال رایزنی هستیم .

وی تصریح کرد: باید با شناسایی زنان توانمند در عرصه های سیاسی برای تحقق این سهم تلاش کنیم .

محتشمی پور در پاسخ به این سئوال که چند درصد از سهم 30 درصدی تا کنون محقق شده است گفت: هیچ .

وی در این گفتگو بر زمینه سازی حضور زنان و تحقق این سهم که می تواند بخشی از مطالبات زنان در عرصه های قانونگذاری و تصمیم سازی را دنبال کند تاکید کرد و گفت: در شهرستانها ظرفیت های خوبی وجود دارد و این ظرفیت باید شناسایی شود .

به گزارش مهر، خبرها حاکی از تحقق هفت درصدی از مجموع سهم 30 درصدی زنان از ائتلاف اصلاح طلبان است که قرار است با رایزنی و سفرهای استانی این سهم ارتقاء یابد .

پیش بینی می شود تمام این سهم در این دوره محقق نشود و با انجام کارهای فرهنگی و پیگیری این امر در دوره بعد نیمی از این سهم محقق شود .

سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب کشور همچنین در گردهمایی اصلاح طلبان استان مرکزی گفت: انقلاب اسلامی عرصه حضور زنان در اجتماع را فراهم کرد و امروز شرایط سیاسی حضور زن در سرنوشت کشور فراهم است .

فخرالسادات محتشمی پور افزود: امام راحل در همان ابتدای انقلاب اسلامی با جمله قصار "زنان باید در مقدرات اساسی کشور دخالت کنند" بر حضور زن در عرصه های مختلف از جمله سیاسی تاکید کردند .

وی با اشاره به اینکه امام بر زنان تکلیف کردند در مقدرات اساسی کشور سهیم و دخیل باشند، خاطرنشان کرد: زنان نباید منتظر مشورت باشند و با تشکیل تشکلها باید در عرصه های مختلف حضور داشته باشند .

محتشمی پور با تاکید بر اینکه دری که از سوی امام راحل و به برکت انقلاب اسلامی برای زنان باز شد، بسته نمی شود، یادآور شد: خانه برای زن مقدس است و زن باید تلاش خود را برای گرم نگه داشتن خانه و خانواده انجام دهد اما این امر دلیلی برای دور گذاشتن وی از جامعه نمی شود .

سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب در ادامه شکل سنتی را پاسخگوی نیاز خانه ندانست و گفت: هر چه زن حضور جدی تری در جامعه داشته باشد حضور وی در خانه موثر، پررنگ و عمیق تر خواهد شد .

وی با تاکید بر اهمیت ایجاد تشکل های زنان گفت: متاسفانه به دلیل تعصبات مذهبی و مذموم دانستن کار حزبی، دور ماندن از این عرصه و انجام نشدن کار فرهنگی به دلایل متعدد، فاقد احزاب پایدار در کشور هستیم و فضا برای کار حزبی تنگ است .

محتشمی پور در ادامه با انتقاد از برخی طرحها مانند لایحه خانواده گفت: برخی از این طرحها حقوق زنان را نادیده می گیرد و به نظر می رسد هر چه مطالبات زنان به دلیل افزایش تحرک و دانش آنان افزایش کمی یابد، فضا را برای آنان تنگ تر می کنند .

وی با تاکید بر اینکه تلاش مجمع زنان تحقق سهم 30 درصدی در حوزه معرفی کاندیدا است یادآور شد: متاسفانه با اینکه 80 درذصد زنان کشور از سواد و تحصیل برخوردارند سهم کمی آنان از تعداد نمایندگان مجلس کمتر از پنج درصد است .