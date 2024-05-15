به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حیدری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه شب گذشته سه شنبه در سه راهی ۲۲ بهمن رخ داد.

وی ادامه داد: در این سانحه که کارشناسان پلیس راهور علت آن را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت از سوی راکب موتورسیکلت اعلام کرده‌اند، موتورسیکلت قبل از برخورد با قسمت عقب یک دستگاه سواری که در پشت چراغ قرمز متوقف بوده، واژگون می‌شود و سر راکب و ترک نشین موتور، علاوه بر برخورد با سطح آسفالت خیابان، به شدت با سپر عقب سواری نیز برخورد می‌کند که منجر به مرگ راکب می‌شود.

سرهنگ حیدری تصریح کرد: ترک نشین موتور نیز به شدت صدمه دیده و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل گردید.

رئیس پلیس راهور کرمانشاه افزود: نکته تأسف بار اینکه در این سانحه راکب و ترک نشین موتورسیکلت فاقد کلاه ایمنی بوده‌اند.

وی تصریح کرد: استفاده از کلاه ایمنی برای راکب و سرنشین موتورسیکلت الزامی می‌باشد چرا که در صورت وقوع تصادف، ضربه به سر و صورت منجر به آسیب دیدگی شدید و فوت می‌شود.