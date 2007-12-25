تحقق اصل 44 نیازمند حضور جدی کارآفرینان است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی شامگاه دوشنبه در مراسم معرفی و تقدیر از کارآفرینان استان مرکزی افزود: کارآفرینی پایه اشتغال و توسعه کشور است و نگاه علمی و حمایت هدفمنداز این قشر از اهداف دولت است.

وی با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت ها ی زیر مجموعه دولت در قالب اصل 44 فرصتی برای ارائه توانمندی های کارآفرینان است گفت: در آستانه سفر دوم دولت به استان ارزیابی و عملکرد دستاوردهای دور اول سفر انجام شده و نیازهای بخشهای مختلف به ویژه صنعت و کارآفرینی برای حضور هیئت دولت در استان مرکزی در دست تدوین است.

وی با اشاره به اینکه امسال 661 میلیارد تومان برای بنگاههای زودبازده استان اختصاص یافته افزود: تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده فرصتی طلایی برای کارآفرینان در حضور هدفمند و قوی بازار کسب و کار است و در استان مرکزی علاوه بر توجه به بنگاههای کوچک به بنگاههای بزرگ اقتصادی نیز توجه می شود و اعتبارات این دو به یک اندازه است.

معاون برنامه‌ریزی استانداری مرکزی نیز در این همایش گفت: شناسایی فرصتها و چالشهای عرصه اقتصاد، ریسک پذیری بالا و درایت و تخصص و هوش برای حضور با نشاط در اقتصاد رقابتی تنها گوشه‌ای از ویژگیهای کارآفرین است.

محمدرضا امامی افزود: کارآفرین محور ایجاد تحول اقتصاد دولتی است و این حلقه مفقوده باید به سرعت ایجاد و تقویت شود.

وی گفت: طبق آمارهای موجود ‪60‬ درصد از اشتغال و ‪ 67‬درصد نوآوریها درعرصه اقتصاد توسط کارآفرینان رخ می‌دهد و دولت باید با کاهش درصد ریسک و ایجاد فضای امن رقابتی امکان حضور پررنگ کارآفرینان در اقتصاد را مهیا کند.

طی مراسمی 33 کارآفرین برتر استان مرکزی معرفی شده و از آنان تقدیر به عمل آمد.