سوریه منتظر رئیس جمهور آینده آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "جروزالم پست"، " نمرود بارکان" مدیر مرکز پژوهشهای سیاست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی روز گذشته این ارزیابی سالانه را که از سوی این وزارتخانه انجام شد، به کمیته دفاعی و امور خارجی کنیست (پارلمان اسرائیل) ارائه کرد.

بر پایه این گزارش، سوری ها فکر نمی کنند این مذاکرات تا زمانی که "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا بر سر کار است؛ بتواند پیشرفتی داشته باشد و بنابراین ترجیح می دهند تا پایان دوره ریاست جمهوری وی منتظر بمانند، با این امید که دولت آتی برای ازسرگیری گفتگوها با دمشق تمایل داشته باشد و از مذاکرات سوریه و اسرائیل استقبال کند.

بارکان مدعی شد :"سوریه از ضعف خود در برابر اسرائیل و همچنین مشکلات مالی آینده خود آگاه است و بنابراین می خواهد با اسرائیل به توافقی برسد."

وی ادعا کرد: اسرائیل قابلیتهای بازدارندگی خود را در سال 2007 در برابر حزب الله و سوریه افزایش داده است. با این وجود، هم سوریه و هم حزب الله به تقویت قدرت خود ادامه می دهند و بنابراین ما هم باید به دنبال این پیشرفتها باشیم.

این ارزیابی درباره ایران هم ادعا کرده که با مشکلات مالی جدی روبروست .