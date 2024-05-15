به گزارش خبرگزاری مهر، جواد خدایی چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران استان که در سالن اجتماعات شهید باهنر استانداری برگزار شد با اشاره به صدور اطلاعیه‌های هشدارهای هواشناسی از ۲ روز قبل اظهار کرد: با توجه به بارش سنگین باران در شهر مشهد مقدس، شهرستان‌های استان و بروز ترافیک و ضرورت تردد خودروهای امدادی؛ مردم مشهد طی امشب و فردا از تردد و سفرهای غیرضروری جدا پرهیز نمایند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در ادامه افزود: بر اساس دستور استاندار خراسان رضوی تا روز یکشنبه کلیه مرخصی‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی لغو خواهد بود و تمامی مدیران باید در محل خدمت حتی روز جمعه حاضر باشند.

وی با بیان اینکه ناوگان دستگاه‌های امدادی باید کاملاً برای خدمت رسانی آماده باشند، عنوان کرد: با تمهیدات لازم و آمادگی کامل، حوزه برق، آب، مخابرات و گاز متناسب با شرایط مدیریت شود و مجموعه‌های مرتبط با این سه حوزه با حداکثر توان پای کار باشند.

خدایی تاکید کرد: تمامی محورهای تفرجگاهی، گردشگری، اقامتگاهی، بوم‌گردی و پارک‌ها در راستای تعطیلی قبلی تا روز دوشنبه تعطیل خواهند بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: بندهای خاکی استان در این شرایط که احتمال آسیب پذیری آنها وجود دارد، مورد بازدید فرمانداران قرار بگیرد تا در صورت مشکل و آسیب دچار چالش نشوند.

وی با اشاره به اینکه راه‌آهن، ترمینال و فرودگاه، باید آمادگی لازم را داشته باشند، افزود: از همین امشب به تمامی مسافران خود پیامک‌های لازم با موضوع هشدار ارسال شود و فضای میزبانی برای آنها فراهم باشد تا اختلالی در روند میزبانی برای مسافران صورت نگیرد. بر این اساس؛ همچنین اپراتورهای تلفن همراه پیامک‌های هشدار را از امشب تا ظهر فردا به مشترکان ارسال کنند تا از شرایط موجود باخبر شوند.

خدایی تاکید کرد: تمام شهرداری‌های استان آماده باش باشند و ناوگان آنها در حال خدمت قرار بگیرد. همچنین برای افراد بی‌خانمان مکان‌های لازم توسط شهرداری تدارک دیده شود تا دچار چالش نشوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در پایان بیان کرد: برنامه‌های مناسبتی و جلسات غیر ضروری در شهرستان‌ها و دستگاه‌های مختلف لغو خواهد بود و به روزهای آینده موکول می‌شود.