حقیقت بهبود اوضاع امنیتی در عراق را باید از مردم این کشور پرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه تایم با بیان این مطلب در ادامه نوشت : هر چند با بهبود نسبی اوضاع عراق، آوارگانی که این کشور را ترک کرده بودند؛ در حال بازگشت به خانه های خود بوده و دولت عراق نیز تسهیلاتی را برای بازگشت آنها در نظر گرفته، اما با این حال، حقایق دیگری نیز درباره این موضوع وجود دارد.

تایم در ادامه این مطلب به آمار ارائه شده از سوی سازمانهای حقوق بشر اشاره کرد و نوشت : در حدود 750 هزار آواره عراقی در اردن و یک میلیون و 500 هزار آواره عراقی نیز در سوریه به سر می برند که تا کنون فقط 30 هزار نفر از آنها به عراق بازگشته اند، علاوه بر این افراد، در حدود دو میلیون 400 هزار آواره عراقی نیز در داخل این کشور حضور دارند که بنا به دلایلی از بازگشت به خانه های خود، خودداری می کنند.

به نوشته تایم،هرچند"علی دباغ" سخنگوی دولت عراق اعلام کرده که "دولت عراق خواهان بازگشت عراقیها به خانه های خود و زندگی طبیعی آنهاست"، اما هنوزهم شورشیان حاضر در عراق دست از اقدامات خود برنداشته اند.

حقیقت این است که هنوز تا برقراری آرامش در عراق راه زیادی مانده وهر چند میزان خشونتها در این کشور کاهش یافته، اما هنوز هم افراد گروه های مذهبی مختلف از اینکه در محله های متعلق به سایر گروه های مذهبی تردد کنند، هراس دارند.

تایم در ادامه به نقل از کارشناسان می نویسد : حقیقت آن است که هنوز نمی توان با قاطعیت درباره نتایج مثبت طرح افزایش شمار نیروها در عراق صحبت کرد، ممکن است این کاهش ناآرامیها یک موفقیت زودگذر باشد؛ شاید آرامش نسبی در بغداد حاکم شده باشد، اما ممکن است این فقط به خاط حضور زیاد نیروهای آمریکایی در این شهر باشد و با خروج آنها مجددا ناآرامیها به این شهر بازگردد؛ از سوی دیگر دولت عراق نیز اقدام چندانی را در جهت برقراری آشتی ملی میان گروه های مختلف انجام نداده است.

بر همین اساس، در حالی که نبرد با القاعده و سایر گروه های شورشی در بغداد، دیاله و انبار در جریان است، اما پارلمان عراق در یک سال گذشته اقدام چندانی را در جهت بهبود اوضاع سیاسی انجام نداده و به این اوضاع باید فساد موجود در عراق را نیز اضافه کرد.

به گزارش مهر، تایم در پایان با جمع بندی این گزارش نوشت : هر چند آمار حکایت از بهبود اوضاع در بغداد دارد، اما این شهر در طول 24 ساعت فقط هشت ساعت برق دارد و کمبودهای زیادی نیز در این شهر وجود دارد و هنوز هم خروج ساکنان این شهر از پایتخت عراق ادامه دارد و اینها مسائلی هستند که سبب شده تا آواراگان عراقی هنوز برای بازگشت به خانه های خود مردد باشند.