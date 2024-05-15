طراحان نماهای برتر ساختمانی استان قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا السادات حسینی نائب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، شامگاه چهارشنبه در همایش بزرگداشت روز معماری و اختتامیه مسابقه نمای برتر استان قم که در سالن همایش های بین المللی شهرداری قم برگزار شد گفت: به مناسبت روز معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم تصمیم گرفت تا با همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری قم مسابقه نمای برتر استان قم را برگزار کند.

حسینی بیان کرد: فراخوان این مسابقه از دو هفته قبل اعلام شد و در مدت کوتاه مهلت دریافت آثار، طراحان و معماران استان قم استقبال خوبی از این رویداد داشتند و ما شاهد دریافت آثار خوبی در حوزه نمای ساختمان بودیم.

نایب رییس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: چگونگی نمای ساختمان، امروز در استان قم مورد توجه مسوولان و دغدغه مندان است و برپایی این گونه مسابقه ها در ارائه الگوی های مناسب و مطلوب نما برای جامعه موثر خواهد بود.

وی بیان کرد: کمینه سیما و منظر شهری در استان قم در سالهای اخیر اقدامات خوبی در راستای جهت دهی و ساماندهی به نماهای ساختمانی داشته که این مسیر باید با جدیت ادامه یابد.

حسینی اضافه کرد: امیدواریم سالانه مسابقه هایی همانند نمای برتر در استان قم برگزار شود و طراحان، مسوولان و شهروندان برای رسیدن به سیما و منظر شهری و نمای مطلوب شهر اهتمام ویژه ای داشته باشند.

نایب رییس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: آثاری خوب و ارزشمندی طی این مدت به دبیرخانه مسابقه نمای برتر استان قم رسیده که امیدواریم به زودی نمایشگاهی برای نمایش آثار دریافتی در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برای مهندسان و همچنین شهروندان قمی برپا شود.

داور مسابقه نمای برتر استان قم نیز در این مراسم گفت: استفاده از مصالح ساختمانی بومی و طرح های خلاقانه در آثار دریافتی به خوبی مشهود بود.

ابوالحسن فاطمی افزود: با توجه به معیارهایی که در فراخوان نظر گرفته شده بود، فرآیند داوری آثار صورت گرفت که به دلیل کیفیت خوب آثار، امر داوری سخت و دشوار بود.

داور مسابقه نمای برتر استان قم افزود: توجه به مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهری از جمله موضوعات مهم در فرآیند داوری بود.

فاطمی ادامه داد: برخی از آثار علارغم طرح خوبی که داشتند، اما به دلیل عدم رعایت ضوابط ساخت، کنار گذاشته شدند چرا که یکی از دلایل برگزاری چنین مسابقه هایی توجه دادن شهروندان به موضوع رعایت مقررات ملی ساختمان است.

در این همایش مهندس فرامرز پارسی و دکتر بهزاد منصوری دو تن از اساتید برجسته حوزه معماری کشور به ایراد سخن پرداختند و برخی از پروژه های اجرا شده در استان قم و سایر شهرهای کشور را تشریح کردند.

در بخش پایانی این همایش نیز از برگزیدگان مسابقه نمای برتر استان قم با حضور مهندس مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، سرهنگ نیکوکلام رییس بسیج مهندسین استان قم، زهرا السادات حسینی و ابوالحسن فاطمی از داوران این مسابقه، صابر مصورزاده معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قم با اهدای لوح سپاس و تندیس تحلیل بعمل آمد.

معرفی برگزیدگان مسابقه نمای برتر استان قم

در بخش نمای مسکونی مسابقه نمای برتر استان قم، علی خوش مهری رتبه اول، رضا جعفری رتبه دوم و محمدرضا محمد خانی و همچنین محسن نورپور، مریم مقدسی و امیرحسین قمی به صورت مشترک رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

در این بخش طرح نمای پروژه ۱۷ هکتاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و طرح مصطفی صیرفیان پور و مهدی موحدی شایسته تقدیر شدند.

در بخش غیر مسکونی مسابقه نمای برتر استان قم نیز علی خوش مهری رتبه نخست را از آن خود کرد و در این بخش اثری حایز رتبه دوم نشد و رضا جعفری و حمید خوش قامت و حمید پوربافرانی به صورت مشترک سوم شدند.

در بخش عکاسی از بناهای ارزشمند نیز محمد امیدواریان شایسته تقدیر اعلام شد.