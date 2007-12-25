واکنش فرماندهان آمریکایی به اظهارات کردها درباره حمله هوایی ترکیه به شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، فرماندهان آمریکایی حاضر درعراق و ترکیه اعلام کردند که آنها هیچ گزارشی را مبنی بر بمباران مناطق شمال عراق در روز یکشنبه دریافت نکرده اند.

این مقامها گفتند :هر چند ترکیه برای حمله به مواضع پ.ک.ک در شمال عراق نیازی به مجوز آمریکا ندارد، اما بر اساس تفاهمی که به میان آمده،مقامهای آنکارا پیش از انجام هرگونه عملیاتی، سفارت آمریکا در ترکیه را در جریان آن قرار می دهند و با توجه آنکه روز یکشنبه و دوشنبه سفارت آمریکا در آنکارا هیچ گزارشی را مبنی بر بمباران مناطق شمال عراق توسط جنگنده های ترکیه دریافت نکرده، گفته های مقامهای کرد در این باره نمی تواند درست باشد.

به گزارش مهر، خبر بمباران روز یکشنبه مناطق شمال عراق توسط جنگنده های ارتش ترکیه در حالی از سوی مقامهای آمریکایی رد می شود که روز گذشته رسانه های منطقه و غرب به نقل از مقامهای منطقه کردستان عراق خبر از بمباران مواضع پ.ک.ک در شمال عراق در آخرین ساعات روز یکشنبه 2 دی ماه داده بودند.