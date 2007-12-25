اجرای ارکستر ملی به جشنواره جان داد

به گزارش خبرنگار مهر، ارکسترموسیقی ملی در این اجرا قطعاتی از آهنگسازان ایرانی و آذربایجانی را در دو بخش اجرا کرد.

قطعه بی کلام "رنگ همایون" آغازگر اجرای ارکستر موسیقی ملی بود،پس از پایان این قطعه "رشید وطن دوست" خواننده آذری زبان در پی تشویق های بی وقفه حاضرین در سالن تالار وحدت به روی صحنه آمد و قطعات "قرنفیل" ،" ساری گلین" و "عزیز وطن" را از آهنگسازانی چون ،"واصف آوی گزل اف" و " توفیق باکی خان اف" را با همراهی نوازنده های ارکستر ملی را خواند که با تشویق بی امان حاضرین در سالن مواجه شد.

پس از پایان این قطعات موسیقی آذری با آواز وطن دوست ، رهبر ارکستر ملی در میان تشویق های بی امان حاضرین خطاب به مسئولان حاضر در سالن گفت : رشید وطن دوست یکی از بهترین خواننده های اپرا در ایران است که صدای باز و تنوری دارد و باید مورد حمایت و تشویق مسئولان قرار گیرد و من افسوس می خورم وقتی می بینم خواننده های خوب و حرفه ای مانند رشید وطن دوست در ایران عزیز وجود دارد ولی مسئولان ما خواننده تنور از خارج می آورند.

پس از اجرای سه قطعات آذری ، سالارعقیلی به روی صحنه آمد و قطعات "خاطره"،"شبگرد" و "دگرچه خواهی" را اجرا کرد.

قسمت دوم از اجرای ارکستر موسیقی ملی پس از استراحت کوتاهی آغاز شد دراین بخش قطعه بی کلام "همایون" ،"شوق بهاری"،"ایریلیق"،"آریای عسگر از پرای آرشین مال الان"، "رقص صبا"،"صبوری"،"وای از شب من" و "با شباهنگ" اجرا شد.

پس از پایان اجرا فرهاد فخرالدینی درباره کم و کیف اجرا گفت : از کلیت اجرا راضی بودم و نکته قابل توجه استقبال مردم در شب نخست اجرای ارکستر ملی بود چراکه گمان می کردم به دلیل اینکه بخش عمده قطعات به زبان ترکی است اغلب مخاطبینی که برای دیدن این کنسرت می آیند ترک زبان باشند اما خوشبختانه شاهد بودم که کسانی هم زبان ترکی نمی دانستند به دیدن اجرای ارکسترملی به خوانندگی یک خواننده آذری زبان آمده بودند و همین نکته بیانگر این مطلب است که موسیقی زبان مشترک میان اقوام است به خصوص موسیقی آذری که موسیقی با هویت و شناسنامه دار است که خوشبختانه از جایگاه ویژه ای در موسیقی ایران برخوردار است.