پیتر کریل در گفتگو با مهر : رویکرد آمریکا باید تغییر کند / گزارش NIE بهانه اعمال تحریمها را تغییر نداد

" پیتر کریل" در گفتگو با گروه انرژی هسته ای خبرگزاری مهر در پاسخ به این سئوال که آیا این گزارش می تواند بهانه ای برای افزایش فشارها و تحریمها علیه ایران باشد، خاطر نشان کرد: " این گزارش می گفت که ایران علاقه مندی بیشتری دارد که به توانایی ساخت سلاحهای هسته ای در مدت زمان کوتاهی دست پیدا کند، اما هنوز تصمیم خود را برای رسیدن به آن نگرفته است."

وی درادامه ادعا کرد:" به نظر من نتایج آن گزارش درباره خط زمانی (فعالیتهای هسته ای ایران) درست بود. تهران می دانست که بازرسان (آژانس) می خواهند پرسشهایی را مطرح و می خواهند از همه سایت ها دیدن کنند. این احمقانه بود که ایران به کار مخفیانه مربوط به سلاحهای هسته ای خود پس از امضای پروتکل الحاقی در حالی که آژانس فعالانه به دنبال تحقیقات خود بود، ادامه دهد. بنابراین تصمیم گرفت که به جای آن بر نطنز و اراک تمرکز کند."

کریل تصریح کرد:" من فکر نمی کنم که این گزارش واقعا بهانه را برای دنبال کردن تحریمها و فشارها تغییر داده باشد. بلکه این گزارش نتیجه می گیرد که تهران مستعد فشار است. به نظر من این گزارش به شکل ایده آلی می تواند راهی را برای دولت پیشنهاد کند که مسیر خود را کمی تغییر دهد و تلاش کند در مذاکرات مستقیم بدون پیش شرط با این درک جدید که ایران به دنبال توسعه یک سلاح هسته ای نیست، شرکت کند. اعضای برجسته سیاسی از جمله سناتور "چاک هاگل" خواستار این رویکرد شده اند. با این وجود من هیچ نشانه ای نمی بینم که دولت می خواهد این گفته را مورد توجه قرار دهد."

تحلیلگر انجمن کنترل تسلیحات آمریکا بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران مدعی شد:"این گزارش تنها به این نتیجه رسیده که جنبه های مخفیانه برنامه بمب هسته ای ایران متوقف شده و می گوید که از این مسئله اطمینان ندارد که آیا این توقف امروز نیزادامه داشته یا خیر.مهمترآنکه بخش اعظم نسخه غیرمحرمانه به تاسیسات غنی سازی تجاری درنطنز می پردازد. این تاسیسات همچون راکتور آب سنگین در اراک به علت آنچه که ممکن است در آینده مورد استفاده قرار گیرد، همچنان نگرانی هایی مهم هستند."

" پیتر کریل" تحلیلگر انجمن کنترل تسلیحات آمریکا

کریل بدون اشاره به اقدامات اصلاحی تهران که در گزارش های البردعی به صراحت از آن یادشده ،ادعا کرد: " ایران به مدت چندین سال برنامه های خود را مخفی می کرد و هنوز اعتماد کافی را برای فعالیت خود ایجاد نکرده و اگر درباره فعالیت های گذشته خود با ایجاد همکاری فعال که آژانس خواهان آن است، شفاف سازی نکرده و با تثبیت پروتکل الحاقی موافقت نکند، آنگاه مطمئنا توجیهی برای افزایش فشارها وجود دارد. اگر ایران واقعا به دنبال برنامه صلح آمیز است، این راهها باید گامهای مثبتی برای ایران باشد و این تنها غرب نیست که خواستار برداشتن چنین گامهایی از سوی ایران است."

وی بدون توجه به حق مشروع ایران برای غنی سازی اورانیوم ادعا کرد:"علاوه بر این تعهد مشروع ایران برای تعلیق فعالیتهای غنی سازی و کار آن برای راکتور اراک از بین نرفته و آنگونه که من فهمیده ام "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه اخیرا این مسئله را به "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران یادآوری کرده است."

کریل در پاسخ به این سئوال که آیا انتشار این گزارش برای نشان دادن اطمینان به سازمانهای اطلاعاتی آمریکا پس از افتضاح آن در عراق بوده، گفت :"به نظر من این بار در اینکه نتیجه درستی ارائه شود؛ نگرانی بسیار بیشتری وجود داشت. جامعه اطلاعاتی همواره به چالش کشیده می شود، زیرا حصول اطمینان درباره هر چیزی کاری دشواراست. این حقیقت که سازمانهای اطلاعاتی می خواستند تا درباره ارزیابی قبلی دوباره بررسیهایی را انجام دهند، نشانه خوبی است."

کارشناس انجمن کنترل تسلیحات آمریکا درباره بهترین گزینه برای حل موضوع هسته ای ایران در شرایط کنونی گفت:" به نظر من آمریکا باید در مذاکرات مستقیم با ایران نقش رهبری را ایفا کند. هم اکنون واشنگتن مذاکرات را به تروئیکای اروپا واگذار کرده، اما آنها نمی توانند به برخی از نگرانیهای مهم که ایران را به پای میز خواهد آورد؛ از جمله امنیت و ورود به جامعه بین المللی بپردازد. تنها آمریکاست که می تواند این کار را انجام دهد."

کریل در پایان با بیان این ادعا که تهران این کار را برای آمریکا آسان نمی کند، افزود:" به نظر من هیچ مذاکره ای بدون تعلیق به هر صورتی دستاورد زیادی نخواهد داشت. اگر ایران به گونه ای و حتی از طریق کانالهای حمایتی به این مسئله اشاره کند که فعالیتهای خود را در صورت آغاز مذاکرات به طور داوطلبانه تعلیق خواهد کرد؛ درخواستها برای مذاکرات مستقیم در آمریکا شدت خواهد یافت و این احتمال را هم بیشتر می کند که آمریکا پیش شرطها را حذف کند."