کنترل نقدینگی و تورم در دستور کار کمیسیون پول و اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، یکهزار و نود و سومین جلسه پول و اعتبار درهفته جاری دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این جلسه گزارش فعالیت اقتصادی بانک مرکزی درخصوص نقدینگی و نقش آن در رشد یا کنترل تورم ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این کمیسیون به اتفاق آراء حاضرین در جلسه بر لزوم تهیه و تدوین مجموعه سیاستهای پولی و مالی که بتواند نقدینگی و تورم را کنترل کند تاکید کرد .

همچنین مقرر شد بانک مرکزی نسبت به تکمیل گزارش یادشده باتوجه به نظرات مطروحه توسط اعضاء در حیطه سیاست‌های پولی در قالب مجموعه سیاستی پولی و بانکی اقدام و ارائه بحث و رسیدگی در جلسه آتی انجام شود.

تصویب بودجه اصلاحی سال 1386 و بودجه سال 1387 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر تصمیمات این جلسه بود.

اصلاح آیین نامه استخدامی بانک براساس قانون مصوب 6/4/1386 مجلس شورای اسلامی که طی شماره64602 مورخ 10/5/1386 رئیس جمهور ابلاغ شده است ، نیز در این جلسه مورد تائید قرار گرفت.