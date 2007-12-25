به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز که با هدف عرضه خدمات به بیماران خاص، ساخته و راه اندازی شده است، دارای داروخانه، رادیولوژی، آزمایشگاه، درمانگاه های تخصصی، بخش شیمی درمانی، فیزیوتراپی، تالاسمی، دیالیز بزرگسالان و کودکان و بانک خون است.

این مرکز را بنیاد امور بیماری های خاص با کمک نیکوکاران در زمینی به مساحت چهار هزار و پانصد مترمربع ساخته است.

هم اکنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بازدید از بخش های مختلف مرکز پزشکی خاص شرق تهران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین موسویان، سخنگوی اسبق شورای عالی امنیت ملی و عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای نیز در مراسم افتتاحیه مرکز پزشکی خاص شرق تهران حضور داشت.

حسین موسویان در هیئت امنای این مرکز پزشکی نیز عضویت دارد.



