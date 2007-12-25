نگرانی دانشمندان از سلامت فضانوردان در فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، تا پیش از این تمرکز اصلی نگرانی دانشمندان به پرتوهای خورشیدی و کیهانی، از دست رفتن استحکام استخوانها و ماهیچه ها در شرایط بی وزنی معطوف بوده است.

اما اکنون محققان نسبت به خطراتی نظیر حملات ویروسی و باکتریایی علیه فضانوردان به ویژه در سفرهای طولانی مدت ابراز نگرانی کرده اند.

به گفته آنها سیستم ایمنی بدن فضانوردان به هنگام حضورشان در فضا فعالیت محدودتری پیدا کرده که نتیجه آن قرار گرفتن سلامتی فضانوردان در معرض انواع حملات و عفونتهای ویروسی و باکتریایی است.

بر اساس گزارش کانزاس سیتی، محققان دریافته اند برخی میکروبها می توانند در فضا فضانوردان را آلوده کنند و اخیرا نیز کشف شده است باکتری موسوم به salmonella در شرایط بی وزنی به میزان چشمگیری خطرناکتر می شود.

دانشمندان ناسا طی دهه های گذشته و زمانی که ماموریت آپولوی 13 انجام شد با مشاهده سرماخوردگی هر سه خدمه آن ماموریت دریافته بودند سیستم ایمنی فضانوردان به هنگام حضور در شرایط بی وزنی موقتا قدرت شاخص خود را از دست می دهد.