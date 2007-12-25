  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۴ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۳۹

شؤون فرهنگ عزاداری فردا بررسی می‌شود

شؤون فرهنگ عزاداری فردا بررسی می‌شود

همایش "بررسی شؤون فرهنگ عزاداری" فردا چهارشنبه 5 دی ماه از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در مسجد احمدیه نارمک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در راستان اجرای منویات مقام معظم رهبری این همایش را با عنوان " بررسی شؤون فرهنگ عزاداری" ویژه محرم 1429 هجری قمری برگزار می کند.

در این همایش پس از مداحی اهل بیت (ع)، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به ارائه تذکرهای انتظامی درباره مراسم عزاداری محرم پرداخته پس از آن نیز مسئول شورای هیئتهای مذهبی برنامه های شورا را تبیین خواهد کرد .

بر اساس پیش بینی ها، آیت الله جلالی خمینی اهداف و پیامهای عاشورا را در این همایش یکروزه تشریح و تبیین می کند .

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شمال شرق تهران نیز سیاستهای سازمانی و منشور هیئتهای مذهبی را اعلام خواهد کرد .

کد مطلب 610818

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها