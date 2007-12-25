به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در راستان اجرای منویات مقام معظم رهبری این همایش را با عنوان " بررسی شؤون فرهنگ عزاداری" ویژه محرم 1429 هجری قمری برگزار می کند.

در این همایش پس از مداحی اهل بیت (ع)، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به ارائه تذکرهای انتظامی درباره مراسم عزاداری محرم پرداخته پس از آن نیز مسئول شورای هیئتهای مذهبی برنامه های شورا را تبیین خواهد کرد .

بر اساس پیش بینی ها، آیت الله جلالی خمینی اهداف و پیامهای عاشورا را در این همایش یکروزه تشریح و تبیین می کند .

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شمال شرق تهران نیز سیاستهای سازمانی و منشور هیئتهای مذهبی را اعلام خواهد کرد .