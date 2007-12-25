به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی در حاشیه سومین همایش راهبرد و پژوهش در دفاع مقدس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره نتایج دیدار جمعی از سران اصولگرا با آیت الله مهدوی کنی گفت: این جلسه در راستای تشکیل جبهه متحد موثر بود و همه گروه های اصولگرا به دنبال این هستند تا حداکثر نزدیکی را به یکدیگر داشته باشند.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا وی و لاریجانی و قالیباف در اعلام اسامی مد نظر خود به جبهه متحد اصولگرایان با این جبهه به توافق رسیده اند، یا خیر، گفت: مسئله لیست و اعلام اسامی به این جبهه از جمله مسائل فرعی در اتحاد اصولگرایان با یکدیگر است. بیشتر مباحث ما حول و حوش ایجاد جبهه فراگیر اصولگرایان است.

به گفته رضایی در دیدار جمعی از اصولگرایان با آیت الله مهدوی کنی نمایندگان همه جناح های اصولگرا حضور داشتند.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر که در مورد انتشار کتاب خاطراتش سئوال کرد، گفت: بنده هنوز در مورد انتشار کتاب خاطراتم تصمیمی نگرفته ام اما بیش از یک سال است که کار تدوین این خاطرات را آغاز کرده ام.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره میزان هزینه ها و خسارات دفاع مقدس گفت: بنده میزان خسارات و آمار و ارقام ناشی از آن را که از سوی برخی سازمان ها و نهادها اعلام شده است را قبول ندارم به طوریکه سازمان ملل این میزان را 90 میلیارد دلار برآورد کرده و عده ای دیگر ارقامی نجومی ارائه می کنند که هر دو غیر واقعی است.