"کشف" در پایان راه تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، در "کشف" آرش مجیدی، گیلدا حمیدی، آفرین ساجدی، مهدی صباغی، احمد آقالو و بهروز پیروزیان جلو دوربین مجید فرزانه رفتهاند و آناهیتا اقبالنژاد طراح صحنه و لباس بوده است. صالح حبیبی هم به عنوان صدابردار و شهاب علی بخشی به عنوان مدیر تولید با این پروژه همکاری میکنند.
این فیلم تلویزیونی داستان یک زوج جوان به نامهای فرهود و سلاله را دنبال میکند. سلاله هنگام رفتن به یک میهمانی برای خرید گل از خودرو پیاده و ناگهان ناپدید میشود. "کشف" را رضا جودی برای گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما تهیه میکند و هم اکنون مهدی جودی مشغول تدوین آن است تا به زودی از شبکه اول پخش شود.
نظر شما