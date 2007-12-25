"کشف" در پایان راه تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، در "کشف" آرش مجیدی، گیلدا حمیدی، آفرین ساجدی، مهدی صباغی، احمد آقالو و بهروز پیروزیان جلو دوربین مجید فرزانه رفته‌اند و آناهیتا اقبال‌نژاد طراح صحنه و لباس بوده است. صالح حبیبی هم به عنوان صدابردار و شهاب علی بخشی به عنوان مدیر تولید با این پروژه همکاری می‌کنند.

این فیلم تلویزیونی داستان یک زوج جوان به نام‌های فرهود و سلاله را دنبال می‌کند. سلاله هنگام رفتن به یک میهمانی برای خرید گل از خودرو پیاده و ناگهان ناپدید می‌شود. "کشف" را رضا جودی برای گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما تهیه می‌کند و هم ‌اکنون مهدی جودی مشغول تدوین آن است تا به زودی از شبکه اول پخش شود.