نسل پوتین؛ حامیان اصلی رئیس جمهور روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز با بیان این مطلب در ادامه نوشت : این جوانان شاید تا آن حد سن نداشته باشند که وضعیت مردم در دوران اتحاد جماهیر شوروی را به یاد بیاورند، اما بدون شک دوران پر آشوب ریاست جمهوری "بوریس یلتسین" را به یاد می آورند.

به نوشته این روزنامه، گروه های سیاسی متشکل از جوانان روسیه در بهار سال 2005 و پس از آنکه طرفداران دموکراسی در قالب انقلابهای رنگی، فعالیتهای خود را در اوکراین، گرجستان و قرقیزستان افزایش دادند، شکل گرفتند و حمایتهای گسترده ای را از کرملین و شخص اول آن یعنی ولادیمیر پوتین انجام دادند.

در ادامه این مطلب آمده است: جوانان روسیه سمبل این کشور هستند؛ این افراد خود را با نام پوتین و نام حکومت روسیه معرفی می کنند . این افراد خواستار هیچ گونه تغییری در اوضاع سیاسی کشور خود نیستند.

به گفته "بوریس دابین"از محققان برجسته مرکز تحقیقاتی "لوادا" در مسکو، این جوانان از وضعیتی که توسط رسانه ها در روسیه حاکم شده حمایت می کنند؛ کرملین آنها را به گونه ای سازمان دهی کرده که فعالیتهایشان در راستای منافع دولت باشد.

به نوشته لس آنجلس تایمز، اما در میان افراد میانسال و سالخورده روسیه حمایت از پوتین تا این حد نیست و این افراد با نوعی سخت گیری به حمایت جوانان از پوتین نگاه می کنند، زیرا آنها قهرمانان سیاسی زیادی را دیده اند که پله های ترقی را طی کرده و سپس سقوط کرده اند.

به گزارش مهر، روسیه در دوران ریاست جمهوری پوتین به دلیل اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب توانسته تا حدی بر مشکلات اقتصادی خود فائق آید و هر چند تورم در این کشور هنوز وجود دارد و برخی از کارشناسان وجود تورم در روسیه را یکی از مهمترین چالشهای دولت بعدی این کشور به شمار می آورند، اما با این حال و با توجه به آنکه روسیه تحت رهبری پوتین توانسته مجددا خود را در میان کشورهای قدرتمند جهان مطرح کند؛ مردم این کشور و به ویژه جوانان خواستار ادامه حضور پوتین در عرصه سیاسی روسیه هستند.