پذیرش در 8 رشته دانشگاههای علوم پزشکی بومی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی شب گذشته در جلسه هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته داروسازی، افزود: برخی رشته های علوم پزشکی در همه دانشگاههای علوم پزشکی وجود دارد . در حال حاضر حدود 8 رشته این وضعیت را دارا هستند که در همه دانشگاه ها تدریس می شوند، از این پس پدذیرش این رشته ها صرفاً استانی و بر اساس تعداد دیپلمه های فارغ التحصیل آن استان خواهد بود.

راه اندازی کمیته دانشجویی در دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی

وی همچنین خواستار راه اندازی کمیته دانشجویی در دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی شد و گفت: این کمیته می تواند دبیرخانه را در ارزیابی دقیق تر و دریافت بهتر بازخورد فارغ التحصیلان داروسازی یاری برساند. این تجربه در یکی دیگر از دبیرخانه ها به انجام رسیده و نتایج بسیار قابل توجهی داشته است .

عین اللهی به راه اندازی مرکز امور هیئت علمی اشاره کرد و خواستار به روز شدن اطلاعات علمی اساتید و افزایش ارتباطات بین المللی اساتید شد.

30 میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد کتابخانه الکترونیک

وی یاد آور شد: وزارت بهداشت 30 میلیارد ریال برای ایجاد کتابخانه الکترونیک و دسترسی تمامی اساتید و دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور به این کتابخانه فراهم شده است و با توجه به هزینه ای که در این زمینه انجام گرفته است انتظار می رود که اساتید نیز از آن به نحو موثرتری استفاده کنند. در حال حاضر با کنترل کردن سرور مرکزی این کتابخانه امکان دسترسی به این موضوع که هر یک از اساتید چه میزان از کتابخانه استفاده کرده اند، وجود دارد.

معاون آموزشی افزود: برخی مواقع اساتید در بعضی از دانشگاهها استفاده چندانی از کتابخانه الکترونیک ندارند که این امر با توجه به ضرورت به روز شدن اطلاعات علمی اساتید آمار چندان خوبی نیست.

افزایش 5 برابری وام های اعضای هیئت علمی تمام وقت

وی از افزایش وام های مربوط به اعضای هیئت علمی تمام وقت خبر داد و گفت: سطح وام هایی که به اساتید تمام وقت اعطا می شود تا 5 برابر افزایش یافته است و برخی از دانشگاهها نیز نسبت به بیمه تکمیلی اقدام کرده اند و به مرور برای سایرین نیز انجام می شود.

عین اللهی با اشاره به وجود 3 دانشکده دارای رشته داروسازی در مناطق آزاد کشور خاطرنشان کرد: حضور دانشجویان ایرانی در این دانشکده ها می تواند آنها را از وضعیت فلاکت باری که در کشورهایی مانند ارمنستان و اکراین با آن مواجه اند، نجات دهد.

850 میلیون تومان اعتبار به توسعه رشته های دکتری تخصصی (Ph.D) حوزه علوم پزشکی

وی از افزایش سرانه دانشجویان دکتری تخصصی در کشور خبر داد و گفت: 850 میلیون تومان به توسعه رشته های دکتری تخصصی (Ph.D) حوزه علوم پزشکی اختصاص داده شده است.

معاون آموزشی اضافه کرد: حدود 150 میلیون دلار برای تجهیزات در زمینه داروسازی تخصیص داده شده که امیدواریم با تخصیص کامل آن زمینه رشد علم داروسازی بیشتر فراهم شود.

وی گفت: کشور فرازهای مهمی پشت سر گذاشته است و پس از انقلاب مشکلات بسیاری برای کشور ماه بوجود آوردند و با بروز جنگ تحمیلی سرمایه زیادی از کشور صرف کرد اما با این وجود نیروی انسانی متعهد و با سواد در کشور تربیت شد و در حال حاضر شاهد شکوفایی کشور در صحنه های علمی هستیم.

عین اللهی اولویت اول کشور را جهش علمی برشمرد و گفت: در حال حاضر که امکان تصمیم سازی برای کشور بوجود آمده باید از این فرصت ها به بهترین شکل استفاده کنیم. البته هنوز رشد همه گروههای علمی در کشور یکسان نیست و برخی از گروههای علمی نسبت به دیگران عقب تر هستند.

وی با اشاره به بازنگری آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی، تأکید بر مستند سازی را یکی از مشخصه های این بازنگری برشمرد و گفت: مستندسازی مقالات بدون شاخص ارزیابی ارزشی ندارد و باید در این زمینه تلاش بیشتری انجام گیرد.

معاون آموزشی افزود: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه دانشجو پروری از سوی اساتید، هرچه اساتید به تربیت دانشجوی بیشتری اهتمام بورزند ارتباط بیشتری با دانشجویان خود پیدا می کنند.

تلاش کشورهای منطقه برای تحت الشعاع قرار دادن برتری علمی ایران

وی آفت برنامه های آموزشی را تصور غلط از تکمیل بودن دانست و گفت: انتظار می رود اساتید رو به جلو حرکت کنند و در طراحی دروس به رشته های پیشرفته نظر داشته باشند. نباید تصور کنیم که دیگر نیازی به پیشرفت در امور علمی نداریم بلکه باید خطر کشورهای منطقه را جدی بگیریم که سعی دارند برتری علمی ایران را با تلاشهای خود تحت الشعاع قرار دهند.

عین اللهی کمبود نیروی انسانی را در دانشکده های داروسازی یکی از مشکلات این رشته در کشور برشمرد و از راه اندازی وب کم در دانشگاههای مادر برای توسعه بهتر آموزش و رفع مسئله کمبود نیروی انسانی خبر داد.

افتتاح دفتر همکاری های ملی، منطقه ای و بین المللی آموزشی وزارت بهداشت

وی از مناطق آزاد کشور به عنوان فرصتی برای ورود علم و تکنولوژی و فراهم شدن زمینه ورود و خروج راحتتر دانشمندان به کشور نام برد و گفت: دانشگاهها از ظرفیت این 6 منطقه آزاد تجاری کشور استفاده کنند و از انجمن های علمی نیز دعوت می شود که پس از افتتاح دفتر همکاری های ملی، منطقه ای و بین المللی آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به همراه مرکز همایش های کیش در بهمن ماه که کنگره های بین المللی خود را در آن مکان برگزار کنند.

معاون آموزشی افزود: با توجه به تعداد کنگره هایی که در کشور برگزار می شود متاسفانه از نظر تعداد کنگره های بین المللی در سطح خوبی قرار نداریم و این تعداد باید افزایش یابد.

وی با اشاره به همکاری موجود میان دو معاونت غذا - دارو و آموزشی وزارت بهداشت در زمینه رشته داروسازی یاد آور شد: آموزش باید از امکانات بسیار پیشرفته صنایع بتواند استفاده کند و همکاری و تلفیق آن باید به نحو درستی شکل گیرد تا شاهد موفقیت های بیشتر در زمینه دارویی باشیم.

عین اللهی به ایجاد دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش به عنوان یکی از فرصت های مناسب آموزشی و تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: افزایش رشته های بین رشته ای میان علوم یکی از اهداف اصلی وزارت بهداشت است. همچنین با حذف فرآیند دست و پاگیر اداری برنامه های شورای برنامه ریزی به اتمام رسیده است و از اساتید درخواست می شود پیشنهادهای جدید خود را ارائه دهند.

وی همچنین از همکاری اساتید در تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم پزشکی، تصویب آئین نامه استعداد درخشان و ارزشیابی و اعتباربخشی به عنوان وظایف و فعالیت های دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی نام برد و گفت: فرآیند ارزشیابی گروه های آموزشی باید به طور کامل انجام گیرد.

معاون آموزشی افزود: این کار مشکلات فرهنگی، علمی و رفاهی دانشجویان را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد .

توجه بیشتر آموزش داروسازی به درمانهای سرپایی

وی همچنین خواستار توجه بیشتر آموزش داروسازی به درمانهای سرپایی شد و گفت: فیلدهای سرپایی مورد توجه قرار گیرد تا داروسازی بیمارستانی که به عنوان رشته جدیدی در دانشگاهها آغاز شده است بتواند بهتر عمل کند. توجه به رشته فارماکولوژی بالینی مهم است زیرا برخی از پزشکان که تازه فارغ التحصیل شده اند با اثرات دارویی آشنایی چندانی ندارند و این زمانی درست عمل می شود که به ادغام بهتر و عمیق تر نگاه کنیم.

به گزارش مهر، نخستین جلسه هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته داروسازی شب گذشته با حضور معاونین آموزشی و غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجتمع فرهنگی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.