4 تن از اعضاي شوراي منصوب آمريكا در كربلا از عضويت خود انصراف دادند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در بين اين چهار عضو شوراي شهر كه عضويت خود را به حال تعليق درآورند يك زن نيز به چشم مي خورد.

نماينده آيت الله سيستاني پيش تر خطاب به اعضاي شوراي شهرمنصوب آمريكا گفت: براي خنثي كردن اراده تحميلي اشغالگران از اعضاي شوراي منصوب مي خواهيم از عضويت در مجلس انصراف داده و به آن ها ياد آور مي شويم كه قدرت اشغالگران دير يا زود به پايان مي رسد و اگر شما انصراف ندهيد با ملت طرف خواهيد بود.

عبدالامير الاموري مسوول اوقاف وامور ديني شوراي شهر كربلا گفت: يادداشت رسمي را براي تعليق عضويت خود ارائه داده ايم زيرا اين شورا نماينده منتخب مردم اين شهر نيست.

وي افزود: شورا از سوي آمريكايي ها منصوب شده است و ما خواستار شوراي جديدي از طريق انتخابات مردمي هستيم و نمي خواهيم منصوب آمريكا باشيم.

وي افزود: ممكن است از احزاب ديني و سياسي و عشاير و شخصيت هاي مستقل دعوت كرد تا شوراي شهر را از بين خود انتخاب كنند. وي پيش بيني كرد كه شمار ديگري از اعضاي شوراي شهر انصراف دهند.

