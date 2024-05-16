به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه لیگ کتابخوانی شهرستان شاهرود ظهر پنجشنبه در سالن بهمن اداره ارشاد اسلامی این شهرستان و حضور معاون استاندار و فرماندار شاهرود، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و جمعی از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی برگزار شد.

فرماندار شاهرود در این مراسم لیگ کتابخوانی را انگیزه‌ای برای ترویج مطالعه و کتابخوانی برای جوانان و نوجوانان دانست و ابراز کرد: این دست برنامه‌ها به ایجاد موج مثبت کتابخوانی در بین نوجوانان کمک می‌کند.

ابوطالب جلالی با بیان اینکه کتابخوانی دانش‌آموزان دختر به ایجاد انگیزه نیز در بین نوجوانان کمک می‌کند، تاکید کرد: این رویداد توان بالای علمی دختران ما را نیز در شهرستان به نمایش گذاشت که جای خرسندی است.

وی با بیان اینکه این دست برنامه‌ها بیشتر باید در شاهرود برگزار شود، افزود: ابتکار برپایی مسابقه کتابخوانی شاهرود آن هم در چنین سطح وسیعی از مخاطبان بسیار ایده خوبی است که در کشور کم نظیر محسوب می‌شود.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه لیگ کتابخوانی شاهرود توانسته در کنار مطالعه به تهیه روزنامه، پادکست، تولیدات علمی، هنری و… نیز بپردازد که کار ویژه و جالبی است، تاکید کرد: در این رویدادها فرزندان ما تمرین مطالعه می‌کنند.

حمید رضا قنبریان رئیس شورای شهر شاهرود نیز ضمن اشاره به آثار این دست برنامه‌ها در ناخودآگاه و همچنین زندگی نوجوانان و نونهالان بیان کرد: فرهنگ مطالعه باید در خانواده، قبل از ورود به مدرسه نهادینه شود و این رسالت خانواده‌ها را سنگین‌تر می‌کند لذا باید خانواده‌ها نیز به مطالعه و کتابخوانی بیشتر بها بدهند.

وی افزود: اگر دانش آموزان در خانه فرهنگ مطالعه را یاد گرفته باشند در مدارس سرعت پیشرفت بهتری خواهند داشت، گفت: این امر سبب می‌شود که کشورمان با سرعت بیشتری به سمت پیشرفت حرکت کند.

بنا به اعلام مسئولان برگزاری در پایان این لیگ تیم‌های شهید پورحیدری، امام هادی (ع)، ۱۷ شهریور و فرزانگان به ترتیب مقام‌های اول تا چهارم را کسب کردند. پنجمین لیگ کتابخوان شهرستان شاهرود با حضور ۱۸ گروه از دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول سال‌های هفتم و هشتم برگزار شد.