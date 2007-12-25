دوفوریت طرح تسری قانون پرداخت حقوق به فرزندان مستخدمین به مشمولین تامین اجتماعی تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوفوریت طرح تسری قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین حقوقی مصوب 1355 به مشمولین قانون تامین اجتماعی را بررسی و با 186 رای موافق و 13 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر به تصویب رسید.

بر اساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی آن، قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین حقوقی مصوب 3/11/1355 و اصلاحات بعدی آن به مشمولین قانون تامین اجتماعی تسری می یابد و قوانین مغایر با آن لغو می گردد.

این طرح که به امضاء 38 نفر از نمایندگان رسیده است ، به منظور هماهنگی بین فرزندان مستمری بگیر و یا وظیفه بگیر مشمولین قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری تهیه شده است.

یکنواختی و هماهنگی بین مردان و زنان شاغل یا بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی که در سال های خدمت کسور بیمه و بازنشستگی خود را به یک میزان به صندوق تامین اجتماعی پرداخت نموده اند از دیگر اهداف طراحان در تهیه این طرح است.

طراحان همچنین معتقدند که طبق اصول بیمه گری باید حقوق زنان بازنشسته نیز نظیر مردان به عنوان حقوق وظیفه یا مستمری از محل پرداختی کسور بازنشستگی به فرزندان آنان منتقل گردد.

از دلایل طراحان در لزوم دوفوریتی بودن این طرح، تسریع در برقراری عدالت اجتماعی و هماهنگی یکسان سازی بین اقشار مشابه و نزدیکی به پایان دوره مجلس هفتم و حجم دستورات عادی است.

نفیسه فیاض بخش نماینده تهران در دلایل ارائه این طرح با قید دوفوریت گفت: این طرح در مورد یک حق ضایع شده است که سالیان سال فرزندان یتیم زیر 18 سال مادران عضو صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را در بر می گیرد.

وی افزود: بر طبق قانون استخدام کشوری، اگر مادری که در طول ایام کار خود حق بیمه خود را پرداخت کند فوت کند، فرزندان آنها همانند فوت پدر می توانند حقوق مستمری دریافت کنند.

نماینده تهران در مجلس به یکی از پژوهش های، مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد و گفت: بررسی 13 صندوق بازنشستگی در کشور نشان می دهد که رویه در این صندوق های بازنشستگی همان رویه صندوق بازنشستگی کشوری است یعنی بعد از فوت مادر، فرزندان آنها می توانند از مستمری مادر بهره مند شوند، اعم از اینکه پدر داشته باشند و یا نداشته باشند.

فیاض بخش تصریح کرد: بر عکس این رویه، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که اگر مادری تمامی 30 سال کسورات بیمه ای خود را بپردازد، فرزندان وی بعد از فوت این مادر نمی توانند حقوق مادر خود را بگیرند ، حتی اگر این فرزند پدر نداشته باشد.

وی یاد آور شد: این مادر اگر غفلت کرده باشد و حکم سرپرستی فرزندان خود را نداشته باشد، فرزندان وی هیچ بهره ای از مستمری نخواهند داشت.

فیاض بخش که یکی از طراحان طرح تعیین تکلیف کارگران و کارکنان قراردادی با بیش از 10 سال سابقه کار است، به استناد سازمان تامین اجتماعی در این زمینه اشاره کرد.

وی گفت: این سازمان دلیل این موضوع را این گونه استناد می کند که این فرزندان که از نفقه مادر استفاده نکرده اند، بنابراین بعد از فوت نیز حق استفاده از مستمری مادر را ندارند.

این نماینده مجلس یاد آور شد که زنان تابع قانون تامین اجتماعی بیشترین حق بیمه را پرداخت می کنند به این امید که هم از بیمه آن استفاده کنند و هم ذخیره ای برای بازنشستگی آنها و فرزندانشان باشد.

فیاض بخش تاکید کرد: این حقوق مستمری برای فرزندان نفقه نیست بلکه ارث است، ایا ورثه بعد از فوت مادر، ارث نمی برند.