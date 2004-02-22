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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۸:۱۶

در پي كشته و مجروح شدن 60 صهيونيست در عمليات شهادت طلبانه امروز

وزارت جنگ رژيم صهيونيستي جلسه امنيتي ، اضطراري تشكيل مي دهد

سخنگوي وزارت جنگ رزيم صهيونيستي امروز اعلام كرد : سازمانهاي امنيتي اسرائيل براي بررسي بحران امنيت امشب تشكيل جلسه اضطراري مي دهند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه سخنگوي وزارت جنگ  اسرائيل در گفتگو با اين خبرگزاري گفت : به دنبال كشته و زخمي شدن بيش از 60 اسرائيلي در عمليات انتحاري (شهادت طلبانه )  امروز شائول موفاز وزير جنگ  اسرائيل با مقامات عالي رتبه امنيتي اين كشور تشكيل جلسه اضطراري داد .
وي گفت : اين جلسه براي تصميم گيري در مورد بحران امنيت در اسرائيل و چگونگي پاسخ دادن به اين حمله تشكيل مي شود .
اين جلسه امشب در يك مركز ارتش در تل آويو با شركت موشه يعلون رئيس ستاد ارتش اسرائيل و آوي ديچر رئيس سرويسهاي  امنيتي داخلي اسرائيل (شين بت)  تشكيل خواهد شد .
گفتني است  بر اثر انفجار در يك اتوبوس مسافري در نزديكي يكي از هتل هاي محل اقامت هيات يهودي آمريكايي در شهر قدس، دستكم 7 نفر كشته و 50 تن ديگر زخمي شدند.

کد مطلب 61085

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