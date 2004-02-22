وزارت جنگ رژيم صهيونيستي جلسه امنيتي ، اضطراري تشكيل مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه سخنگوي وزارت جنگ اسرائيل در گفتگو با اين خبرگزاري گفت : به دنبال كشته و زخمي شدن بيش از 60 اسرائيلي در عمليات انتحاري (شهادت طلبانه ) امروز شائول موفاز وزير جنگ اسرائيل با مقامات عالي رتبه امنيتي اين كشور تشكيل جلسه اضطراري داد .

وي گفت : اين جلسه براي تصميم گيري در مورد بحران امنيت در اسرائيل و چگونگي پاسخ دادن به اين حمله تشكيل مي شود .

اين جلسه امشب در يك مركز ارتش در تل آويو با شركت موشه يعلون رئيس ستاد ارتش اسرائيل و آوي ديچر رئيس سرويسهاي امنيتي داخلي اسرائيل (شين بت) تشكيل خواهد شد .

گفتني است بر اثر انفجار در يك اتوبوس مسافري در نزديكي يكي از هتل هاي محل اقامت هيات يهودي آمريكايي در شهر قدس، دستكم 7 نفر كشته و 50 تن ديگر زخمي شدند.