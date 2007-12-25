صندلی ماساژور و ماوس لرزان تنها راه حل مشکلات استفاده طولانی از فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده طولانی مدت از رایانه منجر به دردهای ناحیه کمر، خواب رفتگی پاها و دردهای ماهیچه های اسکلت بدن می شود، به همین دلیل "آلن هیج" از مرجع بین المللی طراحی ماشینهای ادارای پیشنهاد کرده است که به منظور اجتناب از این دردها در ادارات از صندلیهایی استفاده شود که توانایی ماساژ دادن به کمر را دارند، ماوسهایی به کار گرفته شوند که می لرزند و موجب حرکت دست می شوند و مانیتوری که روی یک بازوی متحرک نصب شده و با عقب و جلو رفتن مانع خستگی چشم می شود.

این محقق که در دپارتمان"اکولوژی انسانی" دانشگاه کورنل استاد رشته طراحی صنعتی است در این خصوص توضیح داد: "یک سوم آسیبهای وارده به کمر در ادارات شکل می گیرند و وابسته به نوع کار پشت میزی و یا مکانیکی هستند این در حالی است که تا 10 سال قبل این کمردردها تنها مربوط به کارهای سنگین بود اما امروز به دلیل اینکه نوشتن روی کاغذ جای خود را به نوشتن با رایانه داده، همین مسئله موجب شده است که بیشتر کارمندان ادارات از کمر درد و دیگر آسیبهای اسکلت بدن رنج ببرند."

استفاده مداوم از رایانه برای دوره های طولانی خطر کمر درد را در میان یک جمعیت وسیع افزایش داده است به طوری که کارمندان بین 30 تا 40 سال، جوانان دانشگاهی و وبگردان حرفه ای اغلب دچار کمر درد هستند.

براساس گزارش ساینس دیلی، به منظور ارائه راه حلی در مقابله با مشکلات ماهیچه ای اسکلتی، ماوسی تولید شده است که حتی وقتی فعال نیست با ایجاد لرزه حرکت می کند و موجب می شود که کاربر دست خود را از ماوس دور کند.

این مسئله کمک می کند که کاربر برای لحظاتی که از ماوس استفاده نمی کند، دست خود را از روی آن بردارد. این کار از بروز ابتلا به سندروم فاصله افتادگی استخوان مچ دست اجتناب می کند.

همچنین صندلی ماساژور به کسانی که از کمر درد رنج می برند، کمک می کند. حرکت مداوم این صندلی و ماساژهایی که به ستون فقرات می دهد، بدن کاربر را از خشک شدگی دور می کند.

همچنین مانیتورهایی می توانند در ادارات مورد استفاده قرار گیرند که روی یک بازوی متحرک نصب شده اند، این مانیتورها کمک می کند تا کاربر هر چند دقیقه یک بار نگاه خود را تغییر دهد و همچنین فضای بیشتری برای عملکر داشته باشد.