پروژه های درمانی مرکزی بیش از ۱۸۳ هزارمترمربع افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امانی عصر پنج شنبه در نشست راویان پیشرفت و بازدید از پروژه‌های حوزه بهداشت و سلامت استان مرکزی، اظهار کرد: عزم دولت سیزدهم، تکمیل پروژه‌های به ارث مانده و افتتاح کلنگ‌های بر زمین مانده از دولت‌های گذشته است.

وی افزود: تکمیل فاز سوم بیمارستان خوانساری بیمارستان تخصصی زنان و زایمان سینا آشتیانی، مرکز دیالیز ۴۰ تخت خوابه حضرت فاطمه زهرا (س)، بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از جمله اقدامات در راستای افزایش فضاهای بهداشتی و درمانی جدید در این استان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در تکمیل پروژه‌های نیمه گفت: کسب رتبه‌های برتر به ویژه در حوزه جوانی جمعیت، راه اندازی مرکز سطح ۲ ناباروری، ایجاد بخش اورژانس سوختگی، ساختمان کلاس‌های معاونت آموزشی، اورژانس هوایی، اضافه شدن ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس به ناوگان اورژانس، افتتاح بیش از ۴۰ مرکز جامع سلامت، ایجاد خوابگاه دخترانه و متاهلی در مرکزی از جمله اقدامات حوزه بهداشت و درمان مرکزی است.

امانی گفت: همچنین مجوز بیش از ۱۰۰۰ استخدام در حوزه بهداشت و درمان، خریداری بیش از ۵۵۰ میلیارد تومان تجهیزات در سال گذشته از جمله اقدامات موفق حوزه بهداشت و درمان استان مرکزی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اینکه پروژه‌های درمانی استان مرکزی ۱۸۳ هزار و ۵۳۱ متر مربع افزایش یافت گفت: جذب ۷۰ پزشک متخصص و فوق تخصص، افزایش جذب دانشجویان بین الملل و افزایش اردوهای جهادی پزشکی و دندانپزشکی بخشی از این توفیقات حاصل شده حوزه درمان این استان است.

امانی تاکید کرد: در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام حوزه بهداشت و درمان استان مرکزی، تعامل و هم‌افزایی مناسبی داشتند از هیچ رو، مسؤولان امر در تأمین زیرساخت‌های لازم در این حوزه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.